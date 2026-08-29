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Трамп объявил о переходе под контроль США 65 млрд баррелей венесуэльской нефти

Сделка не потребовала бюджетных расходов
Ася Султанова

США получили контроль над 65 млрд баррелей венесуэльской нефти по соглашению с Венесуэлой. Об этом президент США Дональд Трамп написал в Truth Social.

Как следует из заявления американского лидера, речь идет о преимущественном контроле со стороны США, достигнутом при участии частного бизнеса. Трамп подчеркнул, что сделка не потребовала затрат со стороны американских налогоплательщиков.

В переговорном процессе, по словам президента, участвовали госсекретарь Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет, а также временный президент Венесуэлы Делси Родригес.

Глава Белого дома назвал сделку исторической, заявив, что она более чем вдвое увеличивает нефтяные резервы США, наращивает предложение на внутреннем рынке и позволит существенно снизить цены на бензин для американцев на долгосрочную перспективу. Кроме того, Трамп выразил уверенность, что соглашение укрепит двусторонние отношения и поспособствует процветанию Венесуэлы, направив страну к «огромным успехам».

Госсекретарь США Марко Рубио в соцсети X подчеркнул, что соглашение открывает для Венесуэлы путь к частным инвестициям в объеме около $100 млрд, созданию тысяч высокооплачиваемых рабочих мест и восстановлению национальной экономики.

27 августа Axios со ссылкой на источник в администрации США писал, что Белый дом ведет переговоры с временным правительством Венесуэлы о приобретении доли нефтяных ресурсов южноамериканской страны. 22 июля газета Financial Times сообщала, что США получили $13 млрд от продажи нефти из Венесуэлы с января.

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