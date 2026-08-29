Трамп объявил о переходе под контроль США 65 млрд баррелей венесуэльской нефти

Глава Белого дома назвал сделку исторической, заявив, что она более чем вдвое увеличивает нефтяные резервы США, наращивает предложение на внутреннем рынке и позволит существенно снизить цены на бензин для американцев на долгосрочную перспективу. Кроме того, Трамп выразил уверенность, что соглашение укрепит двусторонние отношения и поспособствует процветанию Венесуэлы, направив страну к «огромным успехам».