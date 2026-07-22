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FT: США получили $13 млрд от продажи нефти из Венесуэлы с января

Ведомости

С января американские власти получили примерно $13 млрд от продажи венесуэльской власти, подсчитала газета Financial Times.

По данных аналитиков, которых опросили авторы материала, доходы от нефти составляют около четверти ВВП Венесуэлы, поэтому ожидалось, что ослабление санкций положительно повлияет на экономику страны. При этом пока признаки восстановления венесуэльской экономики слабо заметны. Эксперты посчитали, что это связано с тем, что США не возвращают все доходы от нефти в Венесуэлу.

Как отметила FT, вопрос о средствах от продажи нефти становится все более актуальным после того, как 24 июня в стране произошли два разрушительных землетрясения. Издание напомнило, что ООН оценила экономический ущерб на уровне $37 млрд.

В конце мая госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что с 3 января в США было поставлено более 10 млн баррелей нефти из Венесуэлы. По его словам, венесуэльская нефтяная отрасль впервые начинает работать «профессионально», а доходы от продажи нефти, как утверждает Вашингтон, используются в интересах венесуэльского народа. Рубио добавил, что процесс в Венесуэле проходит в рамках «трехэтапного перехода», включающего стабилизацию, восстановление и политическую трансформацию страны.

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