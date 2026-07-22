FT: США получили $13 млрд от продажи нефти из Венесуэлы с января

По данных аналитиков, которых опросили авторы материала, доходы от нефти составляют около четверти ВВП Венесуэлы, поэтому ожидалось, что ослабление санкций положительно повлияет на экономику страны. При этом пока признаки восстановления венесуэльской экономики слабо заметны. Эксперты посчитали, что это связано с тем, что США не возвращают все доходы от нефти в Венесуэлу.