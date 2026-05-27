Рубио заявил о поставке более 10 млн баррелей нефти из Венесуэлы в США
С 3 января в США было поставлено более 10 млн баррелей нефти из Венесуэлы, сообщил госсекретарь Марко Рубио, передает Fox News.
По словам Рубио, венесуэльская нефтяная отрасль впервые начинает работать «профессионально», а доходы от продажи нефти, как утверждает Вашингтон, используются в интересах венесуэльского народа.
«Нефть продается на рынке по рыночным ценам. Деньги поступают на счет в США, который контролируется и отслеживается министерством финансов, проходит аудит KPMG, и впервые эти деньги не разворовываются», – заявил он.
Рубио добавил, что процесс в Венесуэле проходит в рамках «трехэтапного перехода», включающего стабилизацию, восстановление и политическую трансформацию страны.
В феврале Bloomberg писал, что Венесуэла направляет первую за несколько лет партию нефти в Израиль.