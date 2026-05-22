NYT: Exxon Mobil готовится подписать контракты на добычу нефти в Венесуэле
Американская нефтяная компания Exxon Mobil ведет переговоры о получении прав на добычу нефти в Венесуэле. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
По их данным, соглашение может быть подписано уже в мае. Предполагается, что Exxon Mobil получит контракты на разработку шести нефтяных месторождений в разных регионах Венесуэлы.
Потенциальная сделка рассматривается как важный шаг в попытках администрации президента США Дональда Трампа и вице-президента Венесуэлы Дэлси Родригес наладить экономическое сотрудничество между двумя странами. Еще в январе Exxon называла Венесуэлу «непригодной для инвестиций», но ситуация изменилась на фоне роста мировых цен на нефть и газ из-за конфликта вокруг Ирана, а также стремления нефтяных компаний диверсифицировать источники добычи.
Кроме того, конкурент Exxon – Chevron – ранее объявил о расширении своего крупнейшего нефтяного проекта в Венесуэле, что, по мнению аналитиков, усилило интерес Exxon к возвращению в страну. Источники также сообщили, что в апреле представители Exxon посещали Каракас для оценки предлагаемых месторождений.
Exxon работала в Венесуэле с 1940-х гг., однако в 2007 г. власти при президенте Уго Чавесе национализировали нефтяные активы компании. После этого Exxon покинула страну и начала многолетние судебные разбирательства с Каракасом.
В феврале Венесуэла направила первую за несколько лет партию сырой нефти в Израиль. По данным Bloomberg, груз предназначен для Bazan Group, крупнейшего переработчика нефти в Израиле. Собеседники агентства уточнили, что не могут раскрывать детали публично. Если поставка состоится, она станет первой с середины 2020 г., когда Израиль импортировал около 470 000 баррелей венесуэльской нефти.