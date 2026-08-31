Как снятие «Яблока» меняет борьбу за второе место в Госдуме

Как снятие «Яблока» меняет борьбу за второе место в ГосдумеФОМ и ВЦИОМ вновь разошлись в оценках электоральной динамики партий
Опрос «ФОМнибус» (проведен 21–23 августа среди 1500 респондентов в 51 регионе) показал рост числа неопределившихся с тем, за кого голосовать на выборах в Госдуму. С 17% опрошенных 17 августа этот показатель вырос до 22%.
Это в том числе отражает коллизию вокруг избирателей «Яблока», партийный список которого был снят с выборов Верховным судом 10 августа по иску «Родины», считает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Участие «Яблока» привлекало внимание к выборам, согласен политолог Константин Калачев. В этом смысле снятие списка партии повлияло на настроения, считает он.
Что говорят замеры
Аналогичный еженедельный опрос аналитического центра (АЦ) ВЦИОМ не выявил роста неопределившихся: 10,5% опрошенных по сравнению с 10,8% недельной давности. Это не единственный параметр, по которому крупнейшие социологические центры разошлись за последнюю неделю.
ВЦИОМ и ФОМ перед кампанией изменили методологию исследований электоральных настроений, писали «Ведомости» 15 мая. Первый использует комбинированный опрос: посредством телефона и поквартирного обхода, сказал «Ведомостям» гендиректор АЦ ВЦИОМ Валерий Федоров. Специалисты ФОМа «по-прежнему ходят ногами», говорила управляющий директор проектов фонда Лариса Паутова.
К примеру, по версии ФОМа, с 17 по 23 августа незначительно снизились рейтинги «Единой России» (ЕР; на 1 п. п. до 32%), ЛДПР (на 2 п. п. до 7%), «Новых людей» (НЛ; на 2 п. п. до 6%) и «Справедливой России» (СР; на 1 п. п. до 3%), но вырос рейтинг КПРФ (на 2 п. п. до 10%). Все эти колебания в рамках статпогрешности (3,6%).
Опрос ВЦИОМа отразил рост рейтинга ЕР (на 3,2 п. п. до 39,2%), НЛ (на 0,4 п. п. до 10,8%) и СР (на 0,3 п. п. до 4,1%). Рейтинг КПРФ, по версии ВЦИОМа, за последнюю неделю вырос незначительно (на 0,3% до 11,7%), а ЛДПР – упал (на 0,4 п. п. до 9,7%).
Эксперты и партии о 2-м месте
Рейтинг – это не «финишная лента», а текущий барометр запросов общества, говорит сенатор Сергей Перминов (ЕР): «Он показывает, где наши решения работают эффективно, а где требуется усилить работу в регионах». По его словам, в ЕР еженедельно анализируют все замеры – как социологических центров, так и свои внутренние партийные треки, но относятся к ним прагматично.
Разница между КПРФ, ЛДПР и НЛ по последним замерам обоих центров находится в пределах статистической погрешности, замечает президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков. На недельные показатели, по его словам, влияют методика, состав выборки и информационный фон.
«Поэтому важнее смотреть не на колебания в 1–2 пункта, а на устойчивую динамику нескольких недель. КПРФ опирается на дисциплинированный протестный электорат, ЛДПР пытается сохранить наследство Жириновского, а НЛ имеют потенциал роста среди городских и более молодых избирателей», – отметил Гращенков.
Эксперт считает, что снятие «Яблока» немного улучшило стартовые позиции НЛ, «но автоматического перехода голосов не произойдет». По его мнению, итог определит мобилизация последних недель кампании.
Сразу после снятия «Яблока» казалось, что его избиратель не пойдет на выборы, «но сейчас история почему-то забывается», считает Виноградов. По его мнению, им предстоит делать выбор между НЛ и коммунистами. «КПРФ – это про социальный протест. НЛ – про нормализацию, обновление, прогресс», – говорит Калачев.
Ранее эксперты отмечали, что многое зависит и от позиции «Яблока» – какую рекомендацию по участию в голосовании оно предложит своим сторонникам. «Об этом мы объявим ближе к выборам», – сказал «Ведомостям» руководитель пресс-службы партии Игорь Яковлев.
У КПРФ есть собственная мониторинговая служба и, когда партийцам начинают рассказывать, что НЛ «супер-пупер», это не подтверждается ни замерами их активности в СМИ, ни контент-анализом повестки всей выгрузки массивов, говорит секретарь ЦК компартии по сказал Сергей Обухов.
До выборов многие говорили, что ЛДПР будет бороться с коммунистами за 2-е место, а сейчас по факту видно, что коммунисты устойчиво находятся на второй позиции, сказал президент ФоРГО Константин Костин. По его словам, ситуация с рейтингами парламентских партий в текущей кампании напоминает пелетон на велогонках: есть лидер, которого вряд ли кто-то догонит (ЕР), аутсайдер (СР) и основной пелетон с тремя партиями (КПРФ, ЛДПР и НЛ).
«Пожалуй, главная интрига – насколько партия «Новые люди» улучшит свои позиции по итогам выборов 2026 г.: поднимется на одну ступеньку с 4-го на 5-е место или перешагнет одну ступеньку и окажется на 3-м месте», – отметил эксперт.
В НЛ и ЛДПР не ответили на вопросы «Ведомостей». В СР сообщили «Ведомостям», что не следят за данными социологических исследований, поскольку верят в собственные силы.