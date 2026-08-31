Как снятие «Яблока» меняет борьбу за второе место в Госдуме

К примеру, по версии ФОМа, с 17 по 23 августа незначительно снизились рейтинги «Единой России» (ЕР; на 1 п. п. до 32%), ЛДПР (на 2 п. п. до 7%), «Новых людей» (НЛ; на 2 п. п. до 6%) и «Справедливой России» (СР; на 1 п. п. до 3%), но вырос рейтинг КПРФ (на 2 п. п. до 10%). Все эти колебания в рамках статпогрешности (3,6%).