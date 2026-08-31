Что известно о последствиях атаки БПЛА на Екатеринбург

По словам Паслера, жильцов поврежденных домов эвакуировали, здания проверяют специалисты. На местах работают 115 человек и 37 единиц техники. Обошлось без пожаров, основными повреждениями стали выбитые стекла. Пока жители размещаются в школах № 156 и № 131. Пункт временного размещения будет развернут в КЦ «Елизаветинский». Паслер поручил обеспечить эвакуированных всем необходимым, в том числе питанием, водой и спальными местами. Губернатор пообещал оперативно восстановить поврежденные дома.