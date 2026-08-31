Что известно о последствиях атаки БПЛА на Екатеринбург

Что известно о последствиях атаки БПЛА на ЕкатеринбургРанения получили четыре человека
Свердловская область подверглась массированной атаке украинских беспилотников. По словам губернатора Дениса Паслера, ночью повреждены три многоквартирных дома и логистический центр. Обошлось без погибших, пострадали четыре человека. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов уточнил, что атака была совершена на город. «Ведомости» собрали, что известно о ситуации в регионе к этому часу.
По словам Паслера, жильцов поврежденных домов эвакуировали, здания проверяют специалисты. На местах работают 115 человек и 37 единиц техники. Обошлось без пожаров, основными повреждениями стали выбитые стекла. Пока жители размещаются в школах № 156 и № 131. Пункт временного размещения будет развернут в КЦ «Елизаветинский». Паслер поручил обеспечить эвакуированных всем необходимым, в том числе питанием, водой и спальными местами. Губернатор пообещал оперативно восстановить поврежденные дома.
Согласно данным регионального минздрава, четыре человека были ранены. Двое получили осколочные ранения от разбитых стекол, им оказывается необходимая помощь.
Обломки одного БПЛА рухнули за территорией склада. Сотрудников заблаговременно эвакуировали, пострадавших нет.
Полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога также сообщил об атаках в своем Telegram-канале.
«Преступный киевский режим нанес удар по жилому дому в Екатеринбурге, повреждены квартиры, всем жителям будет оказана необходимая помощь. Также в Свердловской области предотвращена атака на склад торговой компании: обломки БПЛА упали рядом со зданием», – написал он.
Утром в аэропорту Екатеринбурга («Кольцово») действовали ограничения на прием и выпуск самолетов.
За ночь силы ПВО сбили 239 украинских беспилотников над 16 регионами России, сообщали в Минобороны РФ. Атаки были отражены над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, а также над акваторией Черного моря.
25 апреля украинские беспилотники впервые достигли территории Урала. Тогда беспилотник врезался в жилой дом в Екатеринбурге, сообщал Паслер. За медпомощью обратились девять человек.