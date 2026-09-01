В новом созыве Госдумы комитет по регполитике может возглавить Ирина Гусева

Гусева сказала «Ведомостям», что избирается в Госдуму от Кузбасса и в случае избрания «будет работать в Госдуме в интересах жителей региона». В Госдуму избирается большая команда мэров (как бывших, так и действующих), отмечает она: «Мы будем защищать интересы муниципалов, потому что они работают рядом с людьми. Никто ни о каком комитете со мной не разговаривал. Это все преждевременно».