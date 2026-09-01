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В новом созыве Госдумы комитет по регполитике может возглавить Ирина Гусева

Глава ассоциации развития местного самоуправления избирается по спискам «Единой России» в Кемеровской области
Елена Мухаметшина
Максим Иванов
У Ирины Гусевой есть опыт работы и в законодательном собрании, и в Госдуме&nbsp;
У Ирины Гусевой есть опыт работы и в законодательном собрании, и в Госдуме  / Алексей Орлов / Ведомости

Основной кандидат на должность главы комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению в новом созыве Госдумы – Ирина Гусева («Единая Россия»). Об этом «Ведомостям» рассказали три источника, близких к администрации президента.

С 2022 г. она является сопредседателем сотрудничающей с администрацией президента Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ). Эта организация была одним из драйверов последней муниципальной реформы.

«Это [кадровое решение] будет самым логичным назначением с учетом опыта Гусевой, прежде всего из-за работы в ВАРМСУ», – говорит один из собеседников «Ведомостей». Второй источник подтверждает это, называя ее назначение главой комитета «весьма вероятным».

Сейчас комитет по региональной политике возглавляет давний соратник умершего в 2022 г. основателя ЛДПР Владимира Жириновского Алексей Диденко. На выборы в Госдуму девятого созыва он не пошел.

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Гусева сказала «Ведомостям», что избирается в Госдуму от Кузбасса и в случае избрания «будет работать в Госдуме в интересах жителей региона». В Госдуму избирается большая команда мэров (как бывших, так и действующих), отмечает она: «Мы будем защищать интересы муниципалов, потому что они работают рядом с людьми. Никто ни о каком комитете со мной не разговаривал. Это все преждевременно».

В партсписке «Единой России» она находится на проходном втором месте в региональной группе после главы Кемеровской области Ильи Середюка.

У Гусевой есть опыт работы и в законодательном собрании, и в Госдуме. В начале 2000-х гг. она была избрана депутатом Волгоградской облдумы от КПРФ. Но к концу 2000-х избралась туда уже от «Единой России». В 2013 г. она сложила полномочия депутата облдумы, поскольку была избрана депутатом гордумы Волгограда и затем ее сразу назначили главой города.

В 2011 г. Гусева участвовала в выборах в Госдуму шестого созыва по спискам «Единой России», но тогда в Думу не прошла. В 2014 г. она с поста мэра Волгограда перешла в Госдуму, получив мандат Дмитрия Конькова, который сложил полномочия. В 2016 г. по Волжскому одномандатному округу избралась в седьмой созыв.

В 2021 г. проиграла праймериз «Единой России», уступив депутату Госдумы Олегу Савченко. В 2026 г. вновь приняла участие в предварительном отборе кандидатов на выборы в Госдуму и вошла в список «Единой России».

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Комитет по региональной политике и вопросам МСУ был образован в восьмом созыве. Его предшественником был комитет по федеративному устройству и вопросам МСУ в седьмом созыве, тогда его тоже возглавлял Диденко. До этого в шестом созыве комитет возглавлял единоросс Виктор Кидяев.

С первого по пятый созыв это был комитет по вопросам МСУ (тогда же существовал отдельный комитет по делам Федерации и региональной политике). В первом созыве его возглавлял Анатолий Слива (Партия российского единства и согласия), во втором – Андрей Поляков («Наш дом – Россия»), в третьем и четвертом созыве – Владимир Мокрый («Единство», затем «Единая Россия») и в пятом созыве – Вячеслав Тимченко («Единая Россия»).

Важность того или иного комитета в Госдуме зачастую зависит от того, есть во главе комитета драйвер-тяжеловес или нет, считает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Сейчас Госдуму покидает не только Диденко, но и его первый зам по комитету, бывший губернатор Ульяновской области Сергей Морозов («Единая Россия»), напоминает эксперт: тот не вошел в списки кандидатов на выборы. «То есть сама по себе позиция председателя комитета мощной не является. Это, скорее, источник статуса, который активный человек может превратить в ресурс», – считает Виноградов.

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