В Казахстане произошли первые после реформы конституции кадровые назначения

В Казахстане произошли первые после реформы конституции кадровые назначенияВице-президентом стал первый замруководителя администрации президента Ерлан Карин
Через неделю после досрочных парламентских выборов казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев не стал менять премьера Олжаса Бектенова. А на новую должность вице-президента выдвинул первого замруководителя своей администрации Ерлана Карина. Он потенциально может стать преемником Токаева
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил первого заместителя руководителя президентской администрации Ерлана Карина вице-президентом. Эта должность была учреждена в результате конституционной реформы в 2026 г. (этот пост существовал в 1991–1996 гг.). Кроме этого казахстанский лидер официально переназначил Олжаса Бектенова премьер-министром страны. Соответствующие указы опубликованы на сайте президентской администрации.
Перед этими назначениями Токаев внес эти кандидатуры на рассмотрение депутатов в недавно сформированном однопалатном парламенте (курултай). В своей речи глава государства указал на особую роль вице-президента в системе госуправления, он призван содействовать поддержанию баланса ветвей власти. По его словам, Карина хорошо знают в Казахстане, поскольку у него большой опыт работы на госслужбе, сам он «обладает широкой эрудицией и является подлинным патриотом». Карин принимал участие в практической реализации масштабных реформ и «имеет четкое видение долгосрочной государственной стратегии и перспектив социально-экономического развития страны», – добавил Токаев.
Карин, судя по всему, выиграл текущий этап внутриэлитной борьбы и станет вторым человеком в вертикали власти республики, предположил завсектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин. При этом с учетом высокой динамики внутренних процессов эта победа промежуточная, отмечает эксперт: «Пока обозначены только контуры возможных будущих событий. Возможно, в 2027 г. пройдут досрочные президентские выборы, в которых предположительно примет участие Токаев. В таком раскладе позиция и важность должности вице-президента несколько теряет свою стратегическую значимость по сравнению с первоначальным вариантом реформы».
Функционал вице-президента в новом варианте конституции недостаточно четко прописан, заметил Притчин. С одной стороны, в основном законе обозначена важность новой должности и ее позиция в иерархии власти, с другой – нет ясного понимания относительно задач вице-президента, добавил политолог. «Это создает широкое поле для трактовок. Учитывая политическую активность и пассионарность Карина, я предполагаю, что у него будет достаточно широкая сфера деятельности в рамках вице-президента», – допустил эксперт.
Карин для Токаева – это проверенный исполнитель, способный усилить возможности президента в реализации его программы реформ, считает ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Александр Князев. Но рассматривать Карина как преемника казахстанского лидера на текущий момент, по мнению эксперта, малопродуктивно – как минимум нельзя исключать повторного участия в президентских выборах 2029 г. Токаева. При этом эксперт не исключил использование президентом «отвлекающего маневра» за счет кадровых назначений.
По поводу Бектенова Токаев указал на продуктивную работу предыдущего правительства, а также призвал депутатов парламента объединить усилия с целью укрепления независимости и суверенитета Казахстана и дальнейшего развития государства. После выступления Токаева за назначение Карина проголосовал 141 депутат из 145, четверо воздержались, а за Бектенова – 137 депутатов при семи воздержавшихся, передает казахстанский интернет-портал «Власть».
Кадровые назначения в Казахстане произошли через неделю после окончания досрочных парламентских выборов в стране по новой конституции, в результате которых конституционное большинство завоевала недавно сформированная пропрезидентская партия «Адилет» («Справедливость»).
До своего назначения на пост вице-президента с 30 июня Карин занимал должность первого заместителя руководителя администрации президента. До этого он с 2022 г. был государственным советником и по совместительству государственным секретарем. Во время массовых беспорядков в крупных городах Казахстана в январе 2022 г. он руководил региональным штабом по стабилизации ситуации в Мангистауской области. Политическая карьера Карина началась в 2006 г., после того как тот работал советником акима (губернатора) Мангистауской области по политическим вопросам. Через два года он перешел в президентскую администрацию, где возглавил отдел внутренней политики.
В свою очередь Бектенов впервые возглавил кабинет министров в феврале 2024 г. До этого он с апреля 2023 г. руководил администрацией Токаева. Трудовая деятельность Бектенова началась в 2002 г. в управлении юстиции Алматы. В разные годы он работал главным экспертом юридического отдела канцелярии премьер-министра, а также в президентской администрации. А с 2012 г. он в течение двух лет также возглавлял департамент центрального аппарата Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью, а затем руководил аппаратом акима (мэра) Астаны.
С 2016 г. значительная часть карьеры Бектенова была связана с антикоррупционной деятельностью – сначала он возглавлял столичный департамент Национального бюро по противодействию коррупции, с 2018 г. на разных уровнях работал в Агентстве по делам государственной службы и противодействию коррупции, а уже через четыре года он руководил им.
В целом Токаев доволен работой действующего кабинета министров, несмотря на молодость и относительную неопытность его руководителя, заметил Притчин. Эксперт предположил, что вместе с Бектеновым казахстанский лидер сохранит костяк правительства. У Токаева в правительстве весьма короткая скамейка запасных, говорит Князев. «Называть работу Бектенова на посту премьера очень успешной нельзя, но и откровенных провалов он также не демонстрировал. Поэтому его переназначение можно объяснить кадровым голодом в правительстве», – полагает эксперт.