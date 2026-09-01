В Казахстане произошли первые после реформы конституции кадровые назначения

До своего назначения на пост вице-президента с 30 июня Карин занимал должность первого заместителя руководителя администрации президента. До этого он с 2022 г. был государственным советником и по совместительству государственным секретарем. Во время массовых беспорядков в крупных городах Казахстана в январе 2022 г. он руководил региональным штабом по стабилизации ситуации в Мангистауской области. Политическая карьера Карина началась в 2006 г., после того как тот работал советником акима (губернатора) Мангистауской области по политическим вопросам. Через два года он перешел в президентскую администрацию, где возглавил отдел внутренней политики.