Токаев предложил Ерлана Карина на пост вице-президента Казахстана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выдвинул кандидатуру Ерлана Карина на должность вице-президента страны. Предложение прозвучало на первом заседании сформированного курултая, передает «Sputnik Казахстан».
Перед началом заседания Токаев также провел встречу с руководителями фракций политических партий, представленных в Курултае.
1 июля в Казахстане начала действовать новая конституция, принятая по итогам республиканского референдума. Одним из основных изменений стал переход от двухпалатного парламента к однопалатному курултаю на 145 мест.
23 августа в Казахстане прошли выборы в парламент по новой Конституции. Досрочное голосование состоялось по пропорциональной системе с проходным барьером 5%. Явка составила 74,08%. На 145 мест в курултае с пятилетним сроком полномочий претендовали 545 кандидатов от семи партий. Наибольшее число кандидатов – 186 – выдвинула пропрезидентская центристская партия «Адилет» («Справедливость»).
24 августа президент России Владимир Путин направил поздравительное письмо казахстанскому лидеру в связи с победой правящей партии «Адилет» на парламентских выборах.