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Токаев предложил Ерлана Карина на пост вице-президента Казахстана

Ксения Наумчик

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выдвинул кандидатуру Ерлана Карина на должность вице-президента страны. Предложение прозвучало на первом заседании сформированного курултая, передает «Sputnik Казахстан».

Перед началом заседания Токаев также провел встречу с руководителями фракций политических партий, представленных в Курултае.

1 июля в Казахстане начала действовать новая конституция, принятая по итогам республиканского референдума. Одним из основных изменений стал переход от двухпалатного парламента к однопалатному курултаю на 145 мест.

Токаев отметил безупречную организацию выборов в парламент Казахстана

Политика / Международные новости

23 августа в Казахстане прошли выборы в парламент по новой Конституции. Досрочное голосование состоялось по пропорциональной системе с проходным барьером 5%. Явка составила 74,08%.  На 145 мест в курултае с пятилетним сроком полномочий претендовали 545 кандидатов от семи партий. Наибольшее число кандидатов – 186 – выдвинула пропрезидентская центристская партия «Адилет» («Справедливость»).

24 августа президент России Владимир Путин направил поздравительное письмо казахстанскому лидеру в связи с победой правящей партии «Адилет» на парламентских выборах.

28 августа депутаты курултая избрали лидера партии «Адилет» Айбека Дадебая новым председателем парламента Казахстана. По итогам тайного голосования его кандидатуру поддержали 144 депутата, кандидатуру Дадебая выдвинул Токаев. В этот же день Токаев подписал указ об отставке правительства.

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