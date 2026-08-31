Токаев предложил Ерлана Карина на пост вице-президента Казахстана

23 августа в Казахстане прошли выборы в парламент по новой Конституции. Досрочное голосование состоялось по пропорциональной системе с проходным барьером 5%. Явка составила 74,08%. На 145 мест в курултае с пятилетним сроком полномочий претендовали 545 кандидатов от семи партий. Наибольшее число кандидатов – 186 – выдвинула пропрезидентская центристская партия «Адилет» («Справедливость»).