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Токаев отправил правительство Казахстана в отставку

Елена Вострикова

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отставке правительства перед началом работы нового однопалатного парламента страны – курултая. До утверждения нового состава кабмина министры продолжат исполнять свои обязанности.

В указе поясняется, что документ вступил в силу со дня его подписания.

1 июля в Казахстане начала действовать новая конституция, принятая по итогам республиканского референдума. Одним из основных изменений стал переход от двухпалатного парламента к однопалатному курултаю на 145 мест.

Что означает победа на выборах новой пропрезидентской партии в Казахстане

Политика / Международные новости

Первые выборы депутатов нового парламента состоялись 23 августа. По данным Центральной избирательной комиссии Казахстана, явка составила 74,8%. Победу одержала партия «Адилет», поддерживающая курс Токаева, которая получила более 71% голосов. На втором месте с большим отрывом оказалась левоцентристская партия аграриев «Ауыл» («Село»), набравшая 6,2%.

24 августа президент РФ Владимир Путин поздравил Токаева с победой «Адилет» на парламентских выборах. Российский лидер отметил высокую явку и результаты голосования, назвав их свидетельством поддержки курса руководства Казахстана.

Сам Токаев отмечал безупречную организацию выборов в парламент. Он также благодарил народ страны за проявленную гражданскую активность и поддержку государственной стратегии обновления.

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