«Яблоко» срезают по округам

Как показывает практика, за разъяснением кандидат может обратиться и в Банк России, добавляет Митин. В законодательстве, по его словам, недостаточно четко прописан механизм освобождения кандидата от ответственности за наличие иностранных инструментов, отчуждение которых невозможно. «В том случае, если у кандидата имеются иностранные финансовые инструменты, освободиться от которых он не спешил или не смог по субъективным причинам, а равно утаил сведения о них, отмена регистрации оправданна», – говорит эксперт.