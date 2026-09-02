«Яблоко» срезают по округам

«Яблоко» срезают по округамСейчас это единственная возможность для партии сохраниться в федеральной кампании
Кандидатов от «Яблока» на выборах в Госдуму по одномандатным округам продолжают снимать вслед за партийными списками. После решения Верховного суда об отмене регистрации федерального списка аналогичные решения приняты на выборах в заксобрания в Карелии, Псковской, Калининградской и Свердловской областях. Только за 31 августа сняты три кандидата-одномандатника от «Яблока». Все решения будут обжалованы, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе партии.
Так, верховный суд Татарстана удовлетворил иск территориальной избирательной комиссии (ТИК) об отмене регистрации Айрата Гумербаева из-за наличия у него иностранных ценных бумаг. «Айрат предупреждал избирательную комиссию о невозможности их отчуждения ввиду блокировок в рамках депозитарной инфраструктуры. В ТИК были представлены и приняты доказательства невозможности продажи таких акций», – сообщили в Telegram-канале «Яблока».
Следом Тульский облсуд по аналогичной причине – наличие иностранных финансовых активов – удовлетворил иск оппонента по округу из Партии пенсионеров Светланы Бобровской об отмене регистрации главы тульского отделения «Яблока» Антона Парамонова. В иске она настаивала, что у кандидата есть иностранные ценные бумаги, от которых он не избавился. Парамонов указал, что он своевременно уведомил избирком о попытке отчуждения иностранного актива – депозитарной расписки, но в банке заявили, что это сделать невозможно.
Другие кандидаты с акциями иностранных компаний
Наличие иностранных финансовых инструментов – это повод для отказа в регистрации кандидата. Но в 2024 г. Верховный суд разъяснил, что участие в выборах возможно, если заранее уведомить избирком о таких активах и представить документы о принятии мер по их отчуждению.
Есть акции и облигации, от которых невозможно избавиться в текущих условиях, а есть, например, институт принудительной конвертации депозитарных расписок, позволяющий обменять иностранные инструменты на отечественные акции, отмечает электоральный юрист Гарегин Митин. «Все зависит от расторопности самих кандидатов», – сказал он «Ведомостям».
Как показывает практика, за разъяснением кандидат может обратиться и в Банк России, добавляет Митин. В законодательстве, по его словам, недостаточно четко прописан механизм освобождения кандидата от ответственности за наличие иностранных инструментов, отчуждение которых невозможно. «В том случае, если у кандидата имеются иностранные финансовые инструменты, освободиться от которых он не спешил или не смог по субъективным причинам, а равно утаил сведения о них, отмена регистрации оправданна», – говорит эксперт.
Еще одним яблочником, лишившимся регистрации 31 августа, стал Алексей Акименко. Он избирался по Нефтекамскому округу Башкирии, по которому баллотируется глава «Родины» Алексей Журавлев. По иску этой партии Верховный суд РФ отменил 10 августа регистрацию списка «Яблока» на выборах в Госдуму. Инициатором снятия Акименко стал кандидат от «Справедливой России» (СР) Константин Шагимуратов. Поводом для иска стало размещение в группе во «В контакте» постов со ссылками и символикой экстремистских организаций. Яблочники настаивали, что Акименко не администрирует канал, публикации в котором ему вменяются в вину.
«Мы рассматриваем эти иски как исключение политических оппонентов из избирательного процесса, оформленное под юридический спор», – заявил «Ведомостям» руководитель аналитического центра «Яблока» Иван Большаков. «Мы готовы к новым искам, но всех кандидатов снять не смогут», – считает он. На момент регистрации у «Яблока» было 126 кандидатов, избиравшихся в Госдуму по одномандатным округам.
После снятия федерального списка одномандатники остаются последним способом сохранить присутствие «Яблока» в федеральной кампании: вести агитацию, участвовать в дебатах, формировать команды наблюдателей и пр., говорит президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков. При этом не факт, что все решения подчинены единой логике, считает он.