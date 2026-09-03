В ЦИК ожидают провокаций от внешних агентов под видом кандидатов

В ЦИК ожидают провокаций от внешних агентов под видом кандидатовВ комиссии изучили потенциальные уязвимости на выборах в Госдуму
В Центризбиркоме (ЦИК) опасаются, что в ходе избирательной кампании по выборам в Госдуму 2026 г. представители недружественных стран будут финансировать своих «агентов», которых зарегистрировали в качестве кандидатов. Об этом говорится в статье члена ЦИК Игоря Борисова «Единый день голосования 2026 года: сражение за электоральный суверенитет», опубликованной в научно-аналитическом журнале «Гражданин. Выборы. Власть» (учрежден ЦИК). В редакционный совет входит глава комиссии Элла Памфилова. Борисов курирует в ЦИК вопросы противодействия внешнему вмешательству в избирательные процессы.
«Одной из оставшихся потенциальных уязвимостей, которой могут воспользоваться покровители внешнего влияния на российские выборы, является возможность открытого финансирования агентов из-за рубежа, но уже в качестве зарегистрированных кандидатов на выборные должности», – говорится в статье. Борисов подчеркивает, что статус зарегистрированного кандидата не позволяет включить человека в реестр иностранных агентов. По его мнению, это дает возможность продолжать политическую деятельность и координировать протестные действия из-за рубежа.
Отдельное направление атак, по оценке Борисова, связано с использованием искусственного интеллекта и нейросетей. Среди таких инструментов он называет поддельные аккаунты, фабрики троллей и ботов, персонализированные обращения и микротаргетинг. С помощью ИИ также могут создаваться сайты, имитирующие официальные источники, и распространяться недостоверный или противоречивый контент. В соцсетях и интернете, пишет Борисов, такие технологии используются в том числе для поляризации аудитории и продвижения отдельных блогеров.
Для защиты избирательного процесса применяются различные меры – от изменений законодательства до обучения организаторов выборов и внедрения новых цифровых сервисов, подчеркивает Борисов. Один из таких сервисов, созданный Минюстом, впервые будет использоваться на выборах 20 сентября, он позволит в течение нескольких часов проверять кандидатов и других участников выборов по реестру иностранных агентов и базам экстремистских и террористических организаций, обратил внимание член ЦИК.
При этом безопасность выборов, пишет Борисов, не должна становиться поводом для ограничения прав граждан. «Гарантируя чистоту волеизъявления от внешних помех, мы не должны сужать пространство для самого волеизъявления наших избирателей», – подчеркивает он.
По закону действительно зарегистрированный кандидат не может быть включен в реестр иноагентов – это разумная мера, дающая зарегистрированному кандидату своеобразный электоральный иммунитет и устойчивость избирательному процессу, говорит электоральный юрист Антон Тимченко. «Что касается возможных рисков попыток внешнего влияния и делегитимизации выборов – вполне рабочие стратегии, которые реализуются государствами в рамках глобального противостояния. Другое дело, насколько это действительно осуществимо в рамках текущей кампании», – рассуждает он. В случае обнаружения внешнего финансирования вплоть до 9 сентября зарегистрированный кандидат или партия могут быть сняты с выборов, как уже случилось с «Яблоком», напоминает электоральный юрист.
По мнению политконсультанта Олега Бондаренко, сценарий реального финансирования кандидатов из-за рубежа маловероятен – власти вряд ли допустили бы их до выборов, если бы было такое подозрение. Впрочем, отмене регистрации думского списка «Яблока» отсутствие подобных подозрений не помешало.