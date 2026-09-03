В ЦИК ожидают провокаций от внешних агентов под видом кандидатов

По закону действительно зарегистрированный кандидат не может быть включен в реестр иноагентов – это разумная мера, дающая зарегистрированному кандидату своеобразный электоральный иммунитет и устойчивость избирательному процессу, говорит электоральный юрист Антон Тимченко. «Что касается возможных рисков попыток внешнего влияния и делегитимизации выборов – вполне рабочие стратегии, которые реализуются государствами в рамках глобального противостояния. Другое дело, насколько это действительно осуществимо в рамках текущей кампании», – рассуждает он. В случае обнаружения внешнего финансирования вплоть до 9 сентября зарегистрированный кандидат или партия могут быть сняты с выборов, как уже случилось с «Яблоком», напоминает электоральный юрист.