Предприниматели посвятили новый бренд уличной одежды указу о традиционных ценностях

В целом для нового бренда 5809 руб. за футболку и 12 809 руб. за рубашку – это дорого, считает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Это примерно в 2 раза дороже, чем у лидера российского рынка мужской одежды Henderson. По его словам, покупатель точно не готов платить только за патриотическое или ценностное позиционирование: в этом ценовом сегменте символика должна дополнять премиальное качество. Спрос у «809», хотя бы нишевой, скорее всего, будет, так как марку поддерживают статусные публичные фигуры, что при высоком качестве может способствовать продажам, добавил Бурмистров.