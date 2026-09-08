Предприниматели посвятили новый бренд уличной одежды указу о традиционных ценностях

Предприниматели посвятили новый бренд уличной одежды указу о традиционных ценностяхЕе уже начали носить российские чиновники
Член Общественной палаты, руководитель Союза экстремальных видов спорта Иван Шмонин стал сооснователем нового бренда уличной одежды «809», концепция которого построена вокруг традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Запуск 8 сентября (8.09) подтвердил «Ведомостям» он сам. Согласно данным «СПАРК-Интерфакса», другие два совладельца ООО «809» – Ярослав Паунов и Варсеник Саркисянц.
Название бренда отсылает к указу № 809. Им утверждены основы госполитики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. К ним отнесены патриотизм, крепкая семья, историческая память и т. д. В итоге базу коллекции «809» составит одежда с «ненавязчивой политической и государственной символикой», говорит Шмонин. Например, в коллекции будет мужская косоворотка, адаптированная для современного гардероба.
Кураторы молодежного направления в российской власти неоднократно выражали озабоченность тем, что большое количество детей и подростков носят вещи, брендированные аббревиатурами Нью-Йорка (NY), Лос-Анджелеса (LA), говорит политолог Александр Немцев. «Скорее всего, там (бренд «809». – «Ведомости») будут какие-то прикольные, интересные дизайнерские решения, чтобы вовлечь патриотически настроенных людей, которые хотят носить качественную одежду. Наверное, основная задача состоит в том, чтобы кепок NY становилось в России меньше», – сказал эксперт «Ведомостям».
В «809» объясняют появление нового бренда стремлением соединить современное самовыражение с мировоззренческой позицией и перевести традиционные ценности на язык актуальной уличной моды. Размер инвестиций в запуск проекта в компании не называют.
В целом для нового бренда 5809 руб. за футболку и 12 809 руб. за рубашку – это дорого, считает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Это примерно в 2 раза дороже, чем у лидера российского рынка мужской одежды Henderson. По его словам, покупатель точно не готов платить только за патриотическое или ценностное позиционирование: в этом ценовом сегменте символика должна дополнять премиальное качество. Спрос у «809», хотя бы нишевой, скорее всего, будет, так как марку поддерживают статусные публичные фигуры, что при высоком качестве может способствовать продажам, добавил Бурмистров.
Еще до официального старта продаж в одежде из первой коллекции публично появлялись вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, глава Росмолодежи Григорий Гуров, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук, глава Тюмени Максим Афанасьев и др.
Представитель бренда заявил, что производство организовано в Тюмени. Одежду планируется шить из премиальных тканей, уточнил он. В планах выпускать до 10 000 единиц продукции до конца года, добавил он. Продажа будет вестись для всех заинтересованных лиц, уточнил он на вопрос «Ведомостей», возможен ли госзаказ подобной продукции. При этом, по его словам, сама по себе ниша «уличной одежды довольно пустая»: «Есть локальные бренды, а большого бренда, учитывающего русский код, нет».