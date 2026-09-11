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Главная / Политика /

Что рассказал Медведев о мобилизации, положении ВСУ и судьбе Литвы

Темпы комплектования по контракту находятся в запланированных границах
Михаил Беляев
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости
Главное
  • О мобилизации
  • О положении противника
  • Об отношениях с Европой
  • О Литве

Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев в видео, опубликованном в его канале на платформе «Макс», прокомментировал слухи о мобилизации, оценил положение противника, заявил о целях специальной военной операции и пригрозил Литве в случае изменения ее безъядерного статуса. «Ведомости» собрали основные тезисы.

О мобилизации

Медведев в очередной раз назвал слухи о мобилизации враньем, направленным на то, чтобы возбудить население перед выборами в Госдуму. По его словам, необходимости в мобилизации нет, поскольку темпы комплектования по контракту находятся в запланированных границах или даже выше.

«Поэтому все это вранье, ложь, провокация только ради того, чтобы возбудить население страны, особенно в преддверии выборов в Государственную думу. Так что еще раз хочу отметить, что никаких планов на эту тему у руководства страны не существует», – сказал Медведев.

О положении противника

Дмитрий Медведев: «Или великая держава, или никакая»

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Зампред Совбеза заявил, что дела у противника очень плохи, а укомплектованность подразделений в некоторых случаях составляет 20–30%. «Настолько плохо, что они сами себе боятся в этом признаться», – сказал он.

Медведев подчеркнул, что Россия должна довести специальную военную операцию до победного конца. Он выразил уверенность, что военная машина противника будет уничтожена. «Понятно, мы раздавим эту гадину», – отметил Медведев.

Об отношениях с Европой

Медведев заявил, что у России нет военных целей в отношении Европы. Слухи о том, что Россия хочет напасть на Европу, он назвал бредом.

«Мы вообще исходили из того, что нам с ними нечего делить, мы готовы всегда были к экономическому сотрудничеству», – сказал он. По его мнению, заявления о якобы готовящемся нападении направлены на оправдание помощи Украине и достижение геополитического поражения России.

О Литве

Медведев отреагировал на заявление Литвы о планах изменить свой безъядерный статус, что открыло бы возможность размещения любого оружия, включая ядерное. Он предупредил, что России придется реагировать на такие действия, и выразил уверенность, что НАТО не вступится за Вильнюс.

«Они напрасно это делают. Они, дурачки, не понимают, что, если не дай бог что-то подобное случится и нам придется реагировать на их действия, в том числе в той же самой Литве, за них никто не вступится», – сказал он. Медведев отметил, что пятая статья договора о НАТО в этом случае не будет реализована, так как это привело бы к глобальной катастрофе. «Но Литва исчезнет с карты мира», – заключил зампред Совбеза.

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