Что рассказал Медведев о мобилизации, положении ВСУ и судьбе Литвы

Что рассказал Медведев о мобилизации, положении ВСУ и судьбе ЛитвыТемпы комплектования по контракту находятся в запланированных границах
- О мобилизации
- О положении противника
- Об отношениях с Европой
- О Литве
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев в видео, опубликованном в его канале на платформе «Макс», прокомментировал слухи о мобилизации, оценил положение противника, заявил о целях специальной военной операции и пригрозил Литве в случае изменения ее безъядерного статуса. «Ведомости» собрали основные тезисы.
О мобилизации
Медведев в очередной раз назвал слухи о мобилизации враньем, направленным на то, чтобы возбудить население перед выборами в Госдуму. По его словам, необходимости в мобилизации нет, поскольку темпы комплектования по контракту находятся в запланированных границах или даже выше.
«Поэтому все это вранье, ложь, провокация только ради того, чтобы возбудить население страны, особенно в преддверии выборов в Государственную думу. Так что еще раз хочу отметить, что никаких планов на эту тему у руководства страны не существует», – сказал Медведев.
О положении противника
Зампред Совбеза заявил, что дела у противника очень плохи, а укомплектованность подразделений в некоторых случаях составляет 20–30%. «Настолько плохо, что они сами себе боятся в этом признаться», – сказал он.
Медведев подчеркнул, что Россия должна довести специальную военную операцию до победного конца. Он выразил уверенность, что военная машина противника будет уничтожена. «Понятно, мы раздавим эту гадину», – отметил Медведев.
Об отношениях с Европой
Медведев заявил, что у России нет военных целей в отношении Европы. Слухи о том, что Россия хочет напасть на Европу, он назвал бредом.
«Мы вообще исходили из того, что нам с ними нечего делить, мы готовы всегда были к экономическому сотрудничеству», – сказал он. По его мнению, заявления о якобы готовящемся нападении направлены на оправдание помощи Украине и достижение геополитического поражения России.
О Литве
Медведев отреагировал на заявление Литвы о планах изменить свой безъядерный статус, что открыло бы возможность размещения любого оружия, включая ядерное. Он предупредил, что России придется реагировать на такие действия, и выразил уверенность, что НАТО не вступится за Вильнюс.
«Они напрасно это делают. Они, дурачки, не понимают, что, если не дай бог что-то подобное случится и нам придется реагировать на их действия, в том числе в той же самой Литве, за них никто не вступится», – сказал он. Медведев отметил, что пятая статья договора о НАТО в этом случае не будет реализована, так как это привело бы к глобальной катастрофе. «Но Литва исчезнет с карты мира», – заключил зампред Совбеза.