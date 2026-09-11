Что рассказал Медведев о мобилизации, положении ВСУ и судьбе Литвы

«Они напрасно это делают. Они, дурачки, не понимают, что, если не дай бог что-то подобное случится и нам придется реагировать на их действия, в том числе в той же самой Литве, за них никто не вступится», – сказал он. Медведев отметил, что пятая статья договора о НАТО в этом случае не будет реализована, так как это привело бы к глобальной катастрофе. «Но Литва исчезнет с карты мира», – заключил зампред Совбеза.