Исполнительница песни «Матушка-земля» станет наблюдателем на выборах

Исполнительница песни «Матушка-земля» Татьяна Куртукова поучаствует в общественном наблюдении на выборах в Госдуму в 2026 г. Об этом она заявила «Ведомостям» и сообщила в своем аккаунте. «Я часто в своем творчестве говорю о любви к Родине. Для меня, как для гражданина нашей страны, это возможность выразить любовь не словами, а действиями», – сказала она. По словам Куртуковой, ей рассказали о центре наблюдения за голосованием в Одинцовском районе. Она согласилась принять участие в наблюдении, чтобы увидеть процесс выборов изнутри.