Исполнительница песни «Матушка-земля» станет наблюдателем на выборах

Исполнительница песни «Матушка-земля» станет наблюдателем на выборахЗнаменитости и блогеры призваны помочь сделать голосование элементом лайфстайла своей аудитории
Исполнительница песни «Матушка-земля» Татьяна Куртукова поучаствует в общественном наблюдении на выборах в Госдуму в 2026 г. Об этом она заявила «Ведомостям» и сообщила в своем аккаунте. «Я часто в своем творчестве говорю о любви к Родине. Для меня, как для гражданина нашей страны, это возможность выразить любовь не словами, а действиями», – сказала она. По словам Куртуковой, ей рассказали о центре наблюдения за голосованием в Одинцовском районе. Она согласилась принять участие в наблюдении, чтобы увидеть процесс выборов изнутри.
«Так как я стала публичным человеком и имею возможность услышать мнения и тревоги своей большой аудитории, для меня это в первую очередь возможность проверить самостоятельно, все ли действительно честно и прозрачно», – отмечает она. Певица намерена честно рассказать своим слушателям, если «все в порядке», а если будут вопросы – «не промолчать». «Я не просто наблюдатель, я голос своей аудитории», – заявила она.
Куртукова выпустила сингл «Матушка-земля» в 2022 г. Эта песня стала особенно значимой в ее карьере, говорится на официальном сайте певицы. В частности, после ее исполнения в шоу Андрея Малахова на телеканале «Россия 1». В 2025 г. министр иностранных дел Индонезии Сугионо опубликовал отчет о визите президента страны в Россию. Видеоряд сопровождался песней «Матушка-земля».
В нынешней думской кампании Куртукова снялась в агитационных роликах «Единой России» вместе с первым номером федерального списка партии главой МИДа Сергеем Лавровым.
На выборах блогеры кроме самого наблюдения ведут онлайн-репортажи и выкладывают посты о происходящем на участке в свои аккаунты в соцсетях, говорит исполнительный директор ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Алексей Песков. «Они показывают процедуру голосования своим друзьям и знакомым, передают атмосферу на участках, тем самым делая выборы более открытыми», – сказал он «Ведомостям».
По словам Пескова, самый частый формат контента – видео, самая популярная соцсеть – «В контакте». Средняя аудитория «народного блогера» – 369 подписчиков. При этом вовлеченность постов превышает стандартные показатели соцсетей в 4 раза из-за личного знакомства аудитории с автором.
Идею о том, чтобы общественные наблюдатели начали вести репортажи с участков, предложила АНО «Диалог регионы» в 2020 г., рассказывает Песков. По запросу Общественной палаты РФ и общественных палат регионов в образовательный модуль для наблюдателей был внедрен блок о том, как выпускать посты с участков. На выборах президента в 2024 г. такие посты выпускались с 54% участков («Диалог регионы» мониторит их по хештегам). Общее число постов на их страницах превысило тогда 425 000.
В корпусе наблюдателей Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве 13 300 человек и их главная задача – чтобы выборы прошли в четком соответствии с законодательством, а права всех участников были соблюдены, говорит руководитель штаба, глава общественной палаты Москвы Вадим Ковалев. По его словам, в дни голосования площадку посещает много известных людей с многомиллионными охватами публикаций – например, Екатерина Мизулина, Тимур Юнусов (Тимати), Александр Ивлев и др. В штабе в последние годы работает блогер и публицист Кирилл Шулика.
Благодаря известным людям, рассказывающим об общественном наблюдении, процесс голосования становится более понятным широкой аудитории и даже неким элементом лайфстайла, считает Ковалев.
Ключевым вопросом является доверие к блогеру или селебрити, которые стали общественными наблюдателями, интегрированы в этот процесс, полагает политолог Константин Калачев. Максимальный эффект, на который можно рассчитывать, – это повышение информированности о факте выборов аудиторий этих селебрити, согласен президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
Институт общественных наблюдателей в России создавался прежде всего для контроля за соблюдением всех электоральных процедур, но сейчас установка на то, что гражданский контроль должен помогать отличать факты от их интерпретации, продолжает Калачев. Сегодня наблюдатель, по сути, становится адептом и пропагандистом честности выборов, считает он. Как писали «Ведомости», проекты по поддержке легитимности избирательных процедур использовались и в прошлых кампаниях.