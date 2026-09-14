Саммит БРИКС в Индии выполнил программу-минимум

Саммит БРИКС в Индии выполнил программу-минимумДаже конфликтующие стороны приняли декларацию, обойдя острые темы
Двухдневный саммит БРИКС 2026 г. в столице Индии Нью-Дели завершился 13 сентября традиционным форматом «БРИКС плюс». На нем к восьми из 10 лидеров клуба (включая президентов России и Ирана Владимира Путина и Масуда Пезешкиана, но без президентов Бразилии и ОАЭ) добавилось столько же их партнеров. А накануне страны БРИКС консенсусом приняли общую «декларацию Нью-Дели», при этом в клуб входят Иран и ОАЭ, которые в 2026 г. находились в прямой военной конфронтации. Это можно считать одним из основных успехов мероприятия, так как, например, в мае согласовать общий документ на встрече глав МИДов им не удалось. Сейчас обсуждения формулировок шли до последнего, и, как пишет Berliner Zeitung, камнем преткновения был абзац об оценке войны США и Израиля с Ираном. В итоге прямого упоминания кого-либо из них в тексте просто не оказалось.
А еще 11 сентября в Нью-Дели состоялся деловой форум БРИКС, который пропустил председатель КНР Си Цзиньпин. Впрочем, он вдобавок пропустил вегетарианский гала-ужин лидеров, пишет Firstpost, и одним из первых покинул Индию. В ней он оказался впервые за семь лет на фоне непростых отношений стран из-за пограничных споров. Но отдельная встреча Си и премьера Индии Нарендры Моди и в этот раз состоялась и стала продолжением тенденции на нормализацию, начало которой было положено на саммите БРИКС в Казани в 2024 г.
Программа трехдневного рабочего визита Путина стартовала с переговоров с Моди, в том числе о ситуации в Черном море. Моди подарил Путину древнетамильскую книгу афоризмов «Тируккурал» в русском переводе, а затем лидеры вместе осмотрели промышленную выставку «Иннопром. Индия». Кроме того, в Нью-Дели российский лидер также провел отдельные встречи с президентами ЮАР и Египта Сирилом Рамафосой и Абделем Фаттахом ас-Сиси (он приглашен в Москву на саммит Россия – Африка), наследным принцем Абу-Даби шейхом Халедом бен Мухаммедом Аль Нахайяном, премьер-министрами Эфиопии и Малайзии Абийем Ахмедом и Анваром Ибрагимом, а также президентом Нового банка развития Дилмой Руссефф.
С Си Путин отдельной встречи в Индии на этот раз не проводил. Но китайский лидер, как и Моди, на полях БРИКС все равно успел «активно предложить свои услуги доброй воли» по украинскому конфликту, сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Моди, как и Си, тоже делал акцент на усилении роли Глобального Юга. Премьер Индии предложил создать механизм преемственности и реализации БРИКС (BRICS Continuity and Implementation Mechanism), который через формат тройки (предыдущий председатель, действующий председатель и будущий председатель) обеспечит непрерывную работу над всеми инициативами и итогами встреч.
Си напоследок не упустил шанса выдвинуть свои очередные пять инициатив по сотрудничеству в рамках «большого БРИКС»: по доступности искусственного интеллекта (ИИ) с открытым исходным кодом (при этом в июле в Шанхае 29 странами, включая Россию, но без Индии, была создана Всемирная организация по сотрудничеству в области ИИ), упрощению торговли и инвестиций, цифровизации, умному производству и стратегии подготовки кадров.
Что касается развития БРИКС как формата, то речи о его дальнейшем расширении не идет.
На полях саммита Пезешкиан провел отдельные переговоры с лидером ОАЭ Аль Нахаяном. Позже представитель Тегерана отметил, что они «договорились оставить прошлое позади и смотреть в будущее». Пезешкиан заверил, что у Ирана нет проблем «с братьями в регионе», за исключением нахождения на их территории американских баз, с которых шли атаки.
В тексте итогового документа саммита из 140 пунктов (назван по лозунгу «Укрепление устойчивости, инновации, сотрудничество и стабильность» – на английском аббревиатура складывается в BRICS) стороны обошли не только ирано-американский конфликт, но и украинский (в отличие от 2024–2025 гг.). В то же время там нашлось место израильско-палестинскому урегулированию. Также страны БРИКС уделили внимание развитию новой Сирии под руководством бывших радикалов во главе с Ахмедом аш-Шараа. Участники саммита напомнили, что они «самым решительным образом осуждают террористический акт в Джамму и Кашмире» весной 2025 г., ставший отправной точкой для военного конфликта между Индией и Пакистаном. Страны БРИКС снова отметили свое желание реформировать систему глобального управления, предполагая более сильный голос Глобального Юга. Китай и Россия, два постоянных члена Совбеза ООН, подтвердили свою поддержку стремлению Бразилии и Индии играть там более значимую роль. Кроме того, страны БРИКС решили напомнить в разгар гонки за пост нового генсека ООН, что до сих пор на этом посту ни разу не находилась женщина. Это, видимо, понижает шансы гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси. В 21-м пункте нью-делийской декларации страны БРИКС выразили серьезную озабоченность в связи с ростом односторонних тарифных и нетарифных мер, а в 22-м – осуждение «односторонних принудительных мер, противоречащих международному праву» (без конкретных примеров).
Песков сказал, что в декларацию вошли важные для России пункты, в частности по инвестициям и расчетам в нацвалютах. Правда, формулировки по-прежнему лишены конкретики. В 2027 г. возможность организовать саммит БРИКС будет у Китая.
Успех индийского председательства выражен уже хотя бы в том, что в Нью-Дели собралась звездная команда мировых лидеров, с которыми проводились отдельные переговоры, отмечает научный сотрудник Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Глеб Макаревич. То, что декларация была принята без скандала между Ираном и ОАЭ, индийцы тоже могут записать себе в актив. Кроме того, сейчас был подтвержден авторитет Нью-Дели в странах Глобального Юга. Обращают на себя внимание миротворческие инициативы Моди и те пункты, которые возникли из-за тревожащих индийское общество моментов, например осуждение ударов по гражданским морякам, отмечает он.
Формулировки декларации Нью-Дели выглядят очень гладкими и ровными даже по сравнению с 2024 и 2025 гг., говорит основатель компании BRICS+ Analytics Ярослав Лисоволик. В одном из последних абзацев вскользь упоминается институционализация, но тоже лишь в контексте продолжения прежних усилий. Слова Моди о создании в БРИКС механизма тройки (он существует, например, в рамках G20 и АСЕАН), которые тоже можно рассматривать в рамках курса на институционализацию БРИКС, не попали в итоговую декларацию – они остаются в статусе инициативы Индии. Что же касается реального продвижения вперед по вопросам торговли и платежной системы, то выбранные аккуратные формулировки говорят о том, что странам БРИКС необходимо дополнительное время для их экспертной проработки и выработки консенсуса, констатирует Лисоволик.