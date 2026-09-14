Саммит БРИКС в Индии выполнил программу-минимум

В тексте итогового документа саммита из 140 пунктов (назван по лозунгу «Укрепление устойчивости, инновации, сотрудничество и стабильность» – на английском аббревиатура складывается в BRICS) стороны обошли не только ирано-американский конфликт, но и украинский (в отличие от 2024–2025 гг.). В то же время там нашлось место израильско-палестинскому урегулированию. Также страны БРИКС уделили внимание развитию новой Сирии под руководством бывших радикалов во главе с Ахмедом аш-Шараа. Участники саммита напомнили, что они «самым решительным образом осуждают террористический акт в Джамму и Кашмире» весной 2025 г., ставший отправной точкой для военного конфликта между Индией и Пакистаном. Страны БРИКС снова отметили свое желание реформировать систему глобального управления, предполагая более сильный голос Глобального Юга. Китай и Россия, два постоянных члена Совбеза ООН, подтвердили свою поддержку стремлению Бразилии и Индии играть там более значимую роль. Кроме того, страны БРИКС решили напомнить в разгар гонки за пост нового генсека ООН, что до сих пор на этом посту ни разу не находилась женщина. Это, видимо, понижает шансы гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси. В 21-м пункте нью-делийской декларации страны БРИКС выразили серьезную озабоченность в связи с ростом односторонних тарифных и нетарифных мер, а в 22-м – осуждение «односторонних принудительных мер, противоречащих международному праву» (без конкретных примеров).