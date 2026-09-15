Сушить или не сушить: какой будет явка на выборах

В начале сентября ряду регионов показатели по явке и по результату ЕР заметно снижали, говорит один из политтехнологов, работающий с партией. Для некоторых неблагополучных субъектов нормальным результатом могут считаться и более низкое число проголосовавших за партию власти. Результат и по явке, и по поддержке, видимо, будет «добираться» за счет контролируемых и крупных регионов и, кроме того, республик Северного Кавказа, полагает источник. Другой собеседник, близкий к ЕР, добавляет, что в партиях существует и внутренняя конкуренция – чем больше голосов наберет региональный список, тем больше шансов провести кандидатов из него в Госдуму.