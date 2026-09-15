Сушить или не сушить: какой будет явка на выборах

Сушить или не сушить: какой будет явка на выборахКаждая партия будет стараться довести до участков только своего избирателя
Высокая явка на выборах в Госдуму всегда выгодна государству и ключевым политическим силам, поскольку она обеспечивает «максимальную» легитимность избранного парламента и подтверждает общественный консенсус, сообщил «Ведомостям» сенатор Сергей Перминов («Единая Россия», ЕР). По его мнению, тезисы о сознательной «сушке» явки (т. е. стремлении к ее снижению) – это устаревший миф. Все партии, включая ЕР, «кровно заинтересованы» в мобилизации своего избирателя, отметил Перминов.
Итоговые показатели явки будут зависеть от трех главных факторов: плотности и технологичности кампаний самих кандидатов, удобства трехдневного голосования и развития дистанционного электронного голосования (применяется в 32 субъектах на федеральной платформе и в Москве на столичной онлайн-площадке), которое вовлекает самую занятую, молодую, аудиторию, продолжает сенатор. «Оценки <...> в районе 50% абсолютно реалистичны для федерального цикла. Это здоровый, качественный показатель, отражающий зрелость избирательной системы и реальный интерес граждан к формированию курса страны», – сообщил он.
У ЕР дифференцированная тактика по явке в зависимости от избирателя, не соглашается секретарь ЦК КПРФ по выборам Сергей Обухов. Важна легитимность полученных результатов, поэтому сильно сушить явку никто не готов, констатирует политконсультант Валентин Бианки. В этом контексте особенно важны «раздраженные» избиратели – этот слой граждан плохо измеряется традиционными опросами, но если они придут на выборы, то, во-первых, явка может перевалить за 50%, а, во-вторых, результат партии власти за счет этого может быть понижен, указал он.
Явка на думских выборах
«Справедливая Россия» (СР) традиционно призывает активно участвовать в выборах всех избирателей, сказал «Ведомостям» депутат Госдумы от СР Николай Новичков. «В этом заинтересованы все политические силы в нашей стране. Во всех регионах, в которых я постоянно работаю, ведется работа по повышению явки. Будем надеяться, что это общероссийская тенденция», – добавил он.
Стоит ожидать, что явка не будет излишне стимулироваться, чтобы не всколыхнуть чужого избирателя, сказал «Ведомостям» заместитель генерального директора КГ «Полилог» по политическим проектам Роман Моложон. Сегодня механизмом привода своих избирателей на участки обладает в первую очередь партия власти, говорит глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко. Итоговая явка может быть чуть выше прогнозной и такой показатель вполне устраивает ЕР с точки зрения получения желаемого результата, уточнил Моложон. Другие парламентские партии будут стремиться ее повышать, активно призывать идти голосовать, чтобы довести до участков своего избирателя, отмечает он.
В течение года ориентиры по явке и примерному результату ЕР на выборах в Госдуму корректировались, писали «Ведомости». Целевые показатели для каждого субъекта свои. В регионах, которые хуже голосуют за ЕР, индивидуальные задачи ниже, а в электорально емких, где обычно демонстрируются значительные результаты, показатели выше. В марте на заседании генсовета ЕР его секретарь Владимир Якушев говорил, что партия должна получить определенный результат по спискам, а проголосовать всего должно 50% избирателей.
В начале сентября ряду регионов показатели по явке и по результату ЕР заметно снижали, говорит один из политтехнологов, работающий с партией. Для некоторых неблагополучных субъектов нормальным результатом могут считаться и более низкое число проголосовавших за партию власти. Результат и по явке, и по поддержке, видимо, будет «добираться» за счет контролируемых и крупных регионов и, кроме того, республик Северного Кавказа, полагает источник. Другой собеседник, близкий к ЕР, добавляет, что в партиях существует и внутренняя конкуренция – чем больше голосов наберет региональный список, тем больше шансов провести кандидатов из него в Госдуму.
В подготовке материала участвовал Евгений Мездриков