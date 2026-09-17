Одним из кандидатов на пост главы комитета Госдумы по спорту стал замминистра спорта

Федеральное правительство для повышения эффективности своей работы заметным образом укрепляет свою связь и с регионами, и с парламентом, говорит вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский: «Минспорта РФ – пример, интересный тем, что это ведомство добилось в этом году принятия закона, обязывающего регионы согласовывать с ним назначения своих министров спорта. А теперь не исключено, что главой думского комитета по спорту станет человек, связанный с министром Дегтяревым». Это показывает стремление Дегтярева усилить свои позиции в качестве министра и одновременно упростить взаимодействие с Госдумой, полагает эксперт: «Впрочем, пока рано говорить о том, что этот план будет легко реализован, поскольку на пост главы комитета могут быть и другие претенденты».