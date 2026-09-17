Одним из кандидатов на пост главы комитета Госдумы по спорту стал замминистра спорта

Одним из кандидатов на пост главы комитета Госдумы по спорту стал замминистра спортаАлександр Никитин избирается в нижнюю палату от «Единой России»
В Госдуме нового IX созыва комитет по физкультуре и спорту может возглавить нынешний статс-секретарь – замминистра спорта Александр Никитин. Он является основным кандидатом на этот пост. Об этом «Ведомостям» рассказали два собеседника, близких к администрации президента. Один собеседник оговаривается, что Никитин может возглавить комитет в случае избрания в нижнюю палату.
Кандидат идет в Госдуму в составе в региональной группы «Единой России» по Тульской области. В списке он на третьем месте – после главы региона Дмитрия Миляева и сенатора от Тульской области Николая Воробьева. Никитин участвовал в праймериз «Единой России», на которых занял второе место в Тульской области.
Никитину 38 лет. Он окончил МГУ по специальности «Международные отношения», Всероссийский госуниверситет юстиции Минюста по специальности «Юриспруденция». В 2024 г. он проходил обучение в РАНХиГС по программе развития кадрового управленческого резерва, в шестом потоке так называемой «школы губернаторов». Никитин – член «Единой России», вице-президент Олимпийского комитета России и президент Федерации дзюдо Дальневосточного федерального округа.
Свою карьеру он начинал в качестве помощника депутата Госдумы, затем в 2014–2016 гг. работал на разных должностях в Следственном комитете России. С 2016 по 2020 г. руководил аппаратом комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи, когда его возглавлял нынешний министр спорта Михаил Дегтярев.
После того как Дегтярева назначили губернатором Хабаровского края, Никитин также приехал в регион, где стал первым зампредом правительства края – руководителем аппарата губернатора. В 2021–2024 гг. был первым вице-губернатором Хабаровского края. А затем, после назначения Дегтярева министром спорта, Никитин стал статс-секретарем – замминистра спорта.
Дегтярев в VII созыве Госдумы с 2016 по 2020 г. возглавлял думский комитет по физкультуре, спорту, туризму и молодежи. После его ухода на пост главы Хабаровского края комитет возглавил член ЛДПР Борис Пайкин. В VIII созыве в 2021 г. комитет разделили сразу на три – на комитет по физкультуре и спорту, по туризму и по молодежной политике.
Председателем комитета по физкультуре и спорту стал член ЛДПР Дмитрий Свищев. Он руководил комитетом до 2024 г. – до избрания в Госдуму депутатом экс-министра спорта Олега Матыцина, которого Дегтярев сменил в правительстве. Тогда Матыцин возглавил комитет. В новый созыв экс-министр также баллотируется от «Единой России» – он вновь выдвигается по Унечскому одномандатному округу в Брянской области.
Федеральное правительство для повышения эффективности своей работы заметным образом укрепляет свою связь и с регионами, и с парламентом, говорит вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский: «Минспорта РФ – пример, интересный тем, что это ведомство добилось в этом году принятия закона, обязывающего регионы согласовывать с ним назначения своих министров спорта. А теперь не исключено, что главой думского комитета по спорту станет человек, связанный с министром Дегтяревым». Это показывает стремление Дегтярева усилить свои позиции в качестве министра и одновременно упростить взаимодействие с Госдумой, полагает эксперт: «Впрочем, пока рано говорить о том, что этот план будет легко реализован, поскольку на пост главы комитета могут быть и другие претенденты».