ЕС снимает санкции с Алишера Усманова и Михаила Фридмана

ЕС снимает санкции с Алишера Усманова и Михаила ФридманаЛатвия не смогла этому помешать
Послы ЕС согласовали снятие санкций с российских бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана, соответствующее решение появилось вечером 22 сентября в официальном журнале ЕС. Ранее с предложением исключить Усманова и Фридмана из санкционного списка выступили три страны – члена Евросоюза: Франция, Словакия и Люксембург. В процессе согласования они достигли компромисса с противниками самой идеи снятия санкций с граждан России. В обмен на послабления для Усманова и Фридмана санкции против других 2600 физических и юридических лиц и России будут продлеваться не на полгода, как сейчас, а на три года.
Латвия выступила против инициативы снять санкции. Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс назвал ситуацию «непростой» и напомнил, что для принятия решений по санкциям требуется консенсус всех государств – членов ЕС. «Продление санкций на 36 месяцев было бы правильным шагом. Но цена за это не может заключаться в простом исключении двух лиц из списка санкций. Латвия не может принять такое предложение», – написал Кулбергс в социальной сети Х. Но в конечном счете Латвия не стала мешать снятию санкций с Усманова и Фридмана.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил ранее, 22 сентября: «Мы считаем эти санкции незаконными. Мы считаем, что эти санкции должны быть сняты и с Усманова, и с Фридмана, и со всех российских бизнесменов, как и со всех российских граждан».
Как сообщает Financial Times (FT), Франция выступает за снятие ограничений с Усманова в связи с попытками Парижа освободить двух своих граждан, удерживаемых в Азербайджане, чему может способствовать российский бизнесмен. После инициативы Франции с заявлениями выступили также представители Словакии и Люксембурга, которые подчеркнули, что в случае снятия ограничений с Усманова то же самое нужно сделать и в отношении Фридмана.
Любые санкционные вопросы в ЕС требуют консенсуса, говорит доцент Финансового университета при правительстве России Александр Камкин. Вполне возможно, что латвийскому правительству сделали «предложение, от которого будет трудно отказаться». Под этим эксперт понимает выделение денег из европейских фондов, которые очень важны для Риги, по сути существующей на дотации Евросоюза. Именно желанием выбить из Брюсселя средства и объясняется фрондерство Латвии, считает Камкин.
Помешать принятию санкционных решений и впрямь может любая страна Евросоюза, соглашается генеральный директор РСМД Иван Тимофеев. По предположению эксперта, юристы, защищавшие Усманова и Фридмана, возможно, «так или иначе подавали ходатайства в совет Евросоюза, настаивая, что оснований для применения европейского санкционного регламента в отношении предпринимателей нет». Никакого влияния на общую канву антироссийских ограничений этот случай не окажет, убежден Тимофеев, и даже успешное снятие санкций с Усманова и Фридмана не будет иметь большого политического значения.
Представитель Усманова воздержался от комментариев. «Ведомости» направили запрос представителю Фридмана.