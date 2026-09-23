ЕС снимает санкции с Алишера Усманова и Михаила Фридмана

Послы ЕС согласовали снятие санкций с российских бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана, соответствующее решение появилось вечером 22 сентября в официальном журнале ЕС. Ранее с предложением исключить Усманова и Фридмана из санкционного списка выступили три страны – члена Евросоюза: Франция, Словакия и Люксембург. В процессе согласования они достигли компромисса с противниками самой идеи снятия санкций с граждан России. В обмен на послабления для Усманова и Фридмана санкции против других 2600 физических и юридических лиц и России будут продлеваться не на полгода, как сейчас, а на три года.