Все участвовавшие в выборах партии сохранили парламентскую льготу

Все участвовавшие в выборах партии сохранили парламентскую льготуДаже провалившая кампанию «Родина» сможет выдвигать кандидатов без сбора подписей
По итогам единого дня голосования (ЕДГ-2026) так называемую парламентскую льготу (право выдвигать кандидатов без сбора подписей) сохранили все участвовавшие в выборах партии. «Яблоко» и Партия прямой демократии (ППД; также известная как Партия танчиков), сроки полномочий региональных депутатов которых истекали в сентябре, смогли провести свои списки в заксобрания Новгородской области и Еврейской автономной области (ЕАО) соответственно.
Эти субъекты – единственные, в которых указанные партии участвовали в выборах по пропорциональной системе. Но если списки «Яблока» были сняты судами по искам конкурентов из-за нарушения авторских прав в семи регионах из восьми, где они были зарегистрированы, то ППД, за исключением ЕАО, нигде не выдвигала списки кандидатов в заксобрания. В итоге Партия танчиков набрала там 5,92% голосов, что позволяет ей провести в заксобрание одного депутата.
Список ППД возглавляла советник директора фонда «Гражданские инициативы ЕАО» Юлия Харченко. Действующая руководитель фракции ППД в региональном парламенте генеральный секретарь партии Татьяна Колнауз сложит полномочия по окончании текущего созыва.
«Яблоко» на выборах в новгородскую облдуму набрало 6,38% голосов. Впервые в региональном парламенте будет фракция этой политической силы, говорится в Telegram-канале «Яблока». При этом глава регионального отделения партии депутат думы Великого Новгорода Анна Черепанова 9 сентября была снята с выборов из-за штрафа по статье о демонстрации запрещенной символики (ст. 20.3 КоАПа). Она возглавляла список «Яблока» на выборах. Всего в новгородскую облдуму прошло семь партий: также это «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди», «Справедливая Россия» и Партия пенсионеров.
Сохранение за «Яблоком» парламентской льготы было, скорее всего, негласным условиям того, что они будут возмущаться по поводу своего снятия с выборов в Госдуму (Верховный суд удовлетворил соответствующий иск партии «Родина» 10 августа), но «в рамках приличия», говорит глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко.
Власть воспринимает «Яблоко» по-прежнему как партию Явлинского, а он человек заслуженный и гарант того, что «красные линии» партия не пересечет, говорит политолог Константин Калачев. «ППД может еще пригодиться, если надо будет показать наше соответствие мировым трендам», – сказал эксперт «Ведомостям».
Что до партии «Родина», провалившей региональную кампанию (ее списки не прошли ни в одно заксобрание, включая Тамбовскую областную думу, где у нее была фракция), то парламентскую льготу она все равно сохранила. У партии остается депутат-списочник в собрании Ненецкого автономного округа Андрей Ружников. Он был избран в 2023 г.
Парламентская льгота есть у партий, которые сумели провести свои списки в один из региональных парламентов или в Госдуму. Также льготы есть у партий, набравших на последних выборах нижней палаты парламента не менее 3% голосов. В прошлом году таких партий было 12; 30 апреля 2026 г. Верховный суд приостановил деятельность «Гражданской платформы», и она выбыла из этого списка.