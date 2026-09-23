Все участвовавшие в выборах партии сохранили парламентскую льготу

Эти субъекты – единственные, в которых указанные партии участвовали в выборах по пропорциональной системе. Но если списки «Яблока» были сняты судами по искам конкурентов из-за нарушения авторских прав в семи регионах из восьми, где они были зарегистрированы, то ППД, за исключением ЕАО, нигде не выдвигала списки кандидатов в заксобрания. В итоге Партия танчиков набрала там 5,92% голосов, что позволяет ей провести в заксобрание одного депутата.