Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
YDEX3 760,5+1,92%CNY Бирж.12,6+0,84%IMOEX2 300,09+1,86%RTSI861,92+1,9%RGBI112,33-0,3%RGBITR768,22-0,26%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Все участвовавшие в выборах партии сохранили парламентскую льготу

Даже провалившая кампанию «Родина» сможет выдвигать кандидатов без сбора подписей
Александр Тихонов
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

По итогам единого дня голосования (ЕДГ-2026) так называемую парламентскую льготу (право выдвигать кандидатов без сбора подписей) сохранили все участвовавшие в выборах партии. «Яблоко» и Партия прямой демократии (ППД; также известная как Партия танчиков), сроки полномочий региональных депутатов которых истекали в сентябре, смогли провести свои списки в заксобрания Новгородской области и Еврейской автономной области (ЕАО) соответственно.

Эти субъекты – единственные, в которых указанные партии участвовали в выборах по пропорциональной системе. Но если списки «Яблока» были сняты судами по искам конкурентов из-за нарушения авторских прав в семи регионах из восьми, где они были зарегистрированы, то ППД, за исключением ЕАО, нигде не выдвигала списки кандидатов в заксобрания. В итоге Партия танчиков набрала там 5,92% голосов, что позволяет ей провести в заксобрание одного депутата.

Список ППД возглавляла советник директора фонда «Гражданские инициативы ЕАО» Юлия Харченко. Действующая руководитель фракции ППД в региональном парламенте генеральный секретарь партии Татьяна Колнауз сложит полномочия по окончании текущего созыва.

Что известно об обновлении в рядах оппозиционных фракций в Госдуме

Политика / Демократия

«Яблоко» на выборах в новгородскую облдуму набрало 6,38% голосов. Впервые в региональном парламенте будет фракция этой политической силы, говорится в Telegram-канале «Яблока». При этом глава регионального отделения партии депутат думы Великого Новгорода Анна Черепанова 9 сентября была снята с выборов из-за штрафа по статье о демонстрации запрещенной символики (ст. 20.3 КоАПа). Она возглавляла список «Яблока» на выборах. Всего в новгородскую облдуму прошло семь партий: также это «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди», «Справедливая Россия» и Партия пенсионеров.

Сохранение за «Яблоком» парламентской льготы было, скорее всего, негласным условиям того, что они будут возмущаться по поводу своего снятия с выборов в Госдуму (Верховный суд удовлетворил соответствующий иск партии «Родина» 10 августа), но «в рамках приличия», говорит глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко.

Власть воспринимает «Яблоко» по-прежнему как партию Явлинского, а он человек заслуженный и гарант того, что «красные линии» партия не пересечет, говорит политолог Константин Калачев. «ППД может еще пригодиться, если надо будет показать наше соответствие мировым трендам», – сказал эксперт «Ведомостям».

«Единая Россия» получит самую крупную фракцию за 25-летнюю историю в Госдуме

Политика / Власть

Что до партии «Родина», провалившей региональную кампанию (ее списки не прошли ни в одно заксобрание, включая Тамбовскую областную думу, где у нее была фракция), то парламентскую льготу она все равно сохранила. У партии остается депутат-списочник в собрании Ненецкого автономного округа Андрей Ружников. Он был избран в 2023 г.

Парламентская льгота есть у партий, которые сумели провести свои списки в один из региональных парламентов или в Госдуму. Также льготы есть у партий, набравших на последних выборах нижней палаты парламента не менее 3% голосов. В прошлом году таких партий было 12; 30 апреля 2026 г. Верховный суд приостановил деятельность «Гражданской платформы», и она выбыла из этого списка.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте