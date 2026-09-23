Как зарубежная пресса оценила встречу Трампа и Зеленского на Генассамблее ООН

Как зарубежная пресса оценила встречу Трампа и Зеленского на Генассамблее ООНСМИ обратили внимание на надежды украинского лидера завершить конфликт с РФ до зимы
Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели переговоры 22 сентября. Встреча лидеров продлилась 40 минут. Журналистам разрешили присутствовать на продолжении семи минут их разговора. Трамп и Зеленский обсудили производство ракет-перехватчиков для систем Patriot на Украине. Американский президент выразил уверенность в скором завершении конфликта, а Зеленский сказал, что противостояние нужно завершить до начала зимы.
Как встречу оценили в иностранных СМИ – в материале «Ведомостей».
«В своем посте в X он [Зеленский] назвал встречу «позитивной и продуктивной» и сообщил, что лидеры обсудили «потенциальные шаги по деэскалации, которые могут открыть путь к дипломатии». По словам Зеленского, они также обсудили потенциальное «энергетическое перемирие» с Россией, в рамках которого обе стороны не будут наносить удары по энергетической инфраструктуре друг друга».
«Трамп, чей рейтинг одобрения упал до рекордно низкого уровня на фоне высоких цен на бензин в преддверии промежуточных выборов в США в ноябре, в последние дни выражал обеспокоенность по поводу значительного ущерба, нанесенного Украиной российским мощностям по переработке топлива, что, по его словам, привело к росту цен на дизельное топливо во всем мире. Перед встречей Трамп сообщил журналистам, что они с Зеленским обсудят украинские атаки на нефтеперерабатывающие заводы.
«Это серьезный удар по русским. Это также серьезный удар по ценам на дизельное топливо», – сказал Трамп».
«Зеленский заявил на заседании Генеральной Ассамблеи ООН во вторник, что надеется, что конфликт в его стране закончится «до зимы» и что администрация Трампа поможет Киеву в этом. Президент США кивнул и одобрительно повторил его слова.
Но это амбициозная цель. Конфликту между Россией и Украиной уже почти пять лет. Каждая из сторон вовлечена в эскалацию авиаударов, и попытки американских чиновников возобновить переговоры между правительствами Киева и Москвы, чтобы предотвратить то, что, по мнению аналитиков, может стать разрушительной зимой для Украины, не увенчались успехом. Тем не менее Трамп, сидя рядом с украинским лидером в кулуарах Генеральной Ассамблеи, выглядел оптимистично. Он заявил журналистам, что, по его мнению, Владимир Путин, президент России, захочет встретиться с Зеленским».
«Трамп во вторник заявил журналистам, что он и Зеленский обсуждали решение, которое положит конец конфликту России и Украины.
Во время встречи Трампа спросили: «Господин президент, в прошлом году на этой ассамблее вы сказали, что, по вашему мнению, Украина может вернуть себе все свои территории. Вы по-прежнему так считаете или, по вашему мнению, от чего им придется отказаться, чтобы в Украине наступил мир?». На что он ответил: «Что ж, я думаю, они придут к соглашению, и я не хочу говорить, каким оно будет. Мы много об этом говорим, в том числе с президентом Путиным, и я думаю, что-то произойдет».
«Киев и Вашингтон хотят, чтобы конфликт России и Украины закончился "до зимы", говорится в заявлении президента Украины, опубликованном во вторник, 22 сентября. Зеленский уточнил, что обсуждал с Трампом «меры по деэскалации, способные открыть путь к дипломатии».
«Я благодарен, что тем временем наши команды продолжают работать над запуском производства ракет-перехватчиков Patriot на Украине», – добавил он».
«Зеленский заявил во вторник, что Трамп не требовал от Украины в одностороннем порядке прекратить удары по энергетической инфраструктуре России во время переговоров, состоявшихся ранее в тот же день. Выступая на пресс-конференции в кулуарах 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН после встречи с Трампом, Зеленский сказал, что Украина готова к прекращению ударов по энергетической инфраструктуре при условии, что Россия прекратит удары по Украине.
По его словам, представители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер передадут предложение Киева Москве. В среду в Нью-Йорке запланирована встреча госсекретаря США Марко Рубио с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым».
«Позитивная и продуктивная встреча» состоялась между Зеленским и Трампом на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом заявил лидер Киева, по словам которого, и Соединенные Штаты, и Украина хотят, чтобы конфликт с Россией закончился до зимы».
«Во время встречи Трампа с Зеленским на Генеральной Ассамблее ООН возникли проблемы со звуком, которые некоторые зрители связали с запретом на присутствие прессы в президентском корте.
Во вторник Трамп присоединился к почти 130 лидерам на недельной ежегодной ассамблее, которая позволяет главам государств встречаться друг с другом. Однако, когда президент начал беседу с Зеленским, звук стал прерывистым, а на заднем плане послышался гул, пока лидеры обменивались короткими репликами».