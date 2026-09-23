Как зарубежная пресса оценила встречу Трампа и Зеленского на Генассамблее ООН

Во время встречи Трампа спросили: «Господин президент, в прошлом году на этой ассамблее вы сказали, что, по вашему мнению, Украина может вернуть себе все свои территории. Вы по-прежнему так считаете или, по вашему мнению, от чего им придется отказаться, чтобы в Украине наступил мир?». На что он ответил: «Что ж, я думаю, они придут к соглашению, и я не хочу говорить, каким оно будет. Мы много об этом говорим, в том числе с президентом Путиным, и я думаю, что-то произойдет».