В Госдуме создадут комитет по технологическому лидерству

В Госдуме создадут комитет по технологическому лидерствуЕго может возглавить Александр Сидякин, который занимает одну из ключевых должностей в «Единой России»
Руководитель центрального исполкома «Единой России» депутат Александр Сидякин в IX созыве Госдумы может возглавить новый комитет – по обеспечению технологического лидерства. Об этом «Ведомостям» сказали четыре собеседника, близких к администрации президента (АП).
Комитет займется вопросами технологического развития – это включает в себя разные составляющие новой экономики, говорит один из них: и маркетплейсы, и беспилотники, и искусственный интеллект. Комитет будет курировать и креативные индустрии. Частью этих вопросов Сидякин занимался в партии, говорит источник.
Темы, которые предстоит курировать новому комитету, сейчас в Госдуме разбросаны по нескольким другим. За маркетплейсы и креативную экономику ответственен комитет по экономической политике, за беспилотие отвечает комитет по промышленности. Тема искусственного интеллекта в основном в ведении комитета по информационной политике и пр.
По словам одного из собеседников, близких к АП, на эту должность рассматривались и другие кандидатуры. В частности, говорили о Денисе Кравченко, который сейчас занимает пост первого зампреда комитета Госдумы по экономической политике. Но решили, что кандидатура Сидякина здесь может быть предпочтительной, говорит он.
Сидякин с декабря 2021 г. руководит центральным исполкомом партии – по сути, ее аппаратом. Свою карьеру он начинал в 2000-х гг., работая электоральным юристом. В 2003 г. вступил в Российскую партию пенсионеров, возглавлял региональное отделение в Башкирии. Затем возглавлял региональное отделение партии «Родина». Позже эти партии влились в «Справедливую Россию», а Сидякин возглавил башкирское отделение партии. С 2009 по 2011 г. был секретарем Федерации независимых профсоюзов России.
В 2011 г. избрался в Госдуму VI созыва от Татарстана от партии «Единая Россия», был зампредом комитета по жилищной политике и ЖКХ. В 2016 г. переизбрался депутатом Госдумы. В 2018 г. после назначения Радия Хабирова главой Башкирии Сидякин возглавил его администрацию. А в конце 2021 г. он стал главой руководителя центрального исполкома «Единой России», сменив на этом посту на тот момент депутата Госдумы Александра Борисова.
В 2023 г. Сидякин вновь получил мандат депутата Госдумы, освободившийся после перехода в Совет Федерации единоросса Игоря Кастюкевича. В новый, IX созыв Госдумы Сидякин избрался по списку «Единой России» в группе по Воронежской и Тамбовской областям.
В партии Сидякин курирует в том числе вопросы технологического развития. В частности, партия поддерживает Центр беспилотных систем и технологий, созданный по инициативе руководства «Единой России». Они запускали акселератор проектов специального и двойного назначения для упрощения процесса оформления необходимых для спецоперации закупок и отчетности по ним.
Создание новых комитетов, отражающих стратегические потребности и ориентиры государства, будет совершенно логичным, считает вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский. При этом распределение руководящих постов – это еще и тонкий вопрос политических балансов, добавляет он: «Но как раз для новых стратегических направлений логично ожидать, что «Единая Россия» возьмет их на себя, а для будущего главы комитета это шанс укрепить политические позиции».