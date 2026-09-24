В Госдуме создадут комитет по технологическому лидерству

В 2011 г. избрался в Госдуму VI созыва от Татарстана от партии «Единая Россия», был зампредом комитета по жилищной политике и ЖКХ. В 2016 г. переизбрался депутатом Госдумы. В 2018 г. после назначения Радия Хабирова главой Башкирии Сидякин возглавил его администрацию. А в конце 2021 г. он стал главой руководителя центрального исполкома «Единой России», сменив на этом посту на тот момент депутата Госдумы Александра Борисова.