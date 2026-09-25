Мэры нескольких крупных городов уходят в отставку

Мэры нескольких крупных городов уходят в отставкуПосле выборов они получили места в Госдуме или региональных парламентах
Мэры нескольких крупных городов досрочно покидают свои посты в связи с переходом в законодательную власть. 24 сентября муниципалитет (городская дума) Ярославля принял заявление об отставке мэра Артема Молчанова, избранного депутатом Госдумы по Ростовскому одномандатному округу от «Единой России» (ЕР). Молчанов – давний соратник губернатора Ярославской области Михаила Евраева: оба до переезда в Ярославль длительное время занимали руководящие посты в ФАС. Молчанов возглавлял правовое управление, Евраев был замглавы ведомства. Врио главы Ярославля губернатор назначил вице-мэра Николая Степанова.
Евраев поддерживал кандидатуру мэра на думских выборах. Проработавший на посту главы Ярославля чуть менее четырех лет, Молчанов одержал победу над справороссом Анатолием Грешневиковым, избиравшимся от Ростовского округа с 1990 г. (впервые – еще в Верховный совет РСФСР, затем – в Госдуму) с перерывом на период, когда выборы проходили по пропорциональной системе. Единоросс набрал 33,28% голосов, справоросс – 22,83%.
Впрочем, Грешневикову, скорее всего, удалось сохранить мандат благодаря удачному выступлению «Справедливой России» в Ярославской области по списку (10,10% при среднем по стране результате чуть более 5%) и большой региональной группе, которую он возглавлял. Помимо Ярославской области, в нее вошли Владимирская, Орловская, Рязанская и Тульская области. Комментируя победу Молчанова в округе, Евраев, не называя Грешневикова по имени, заявил, что тот «более 30 лет без значимых результатов для нашего региона просиживал в Государственной думе».
25 сентября вопросы о сложении полномочий мэров рассмотрят псковская и хабаровская городские думы. Занимавший пост главы Пскова с 2022 г. Борис Елкин был избран депутатом заксобрания Псковской области. Как сообщала «Псковская лента новостей», президиум регионального политического совета ЕР утвердил его кандидатуру на пост спикера заксобрания. Действующий председатель регионального парламента Александр Котов, входивший в общую часть списка ЕР на выборах, по данным издания, от мандата отказался. Котов не ответил на звонок «Ведомостей».
Вопрос об отставке Елкина с поста мэра Пскова 24 сентября рассмотрел профильный комитет гордумы, сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы легислатуры. «Рекомендовано в повестке дня заседания [25 сентября] дополнительно рассмотреть этот вопрос», – сказал собеседник.
Ветеран хабаровской политики Сергей Кравчук, один из последних всенародно избранных глав административных центров субъектов России (пошел на второй срок в 2023 г.), назвал дату своей досрочной отставки «Интерфаксу», а «Ведомостям» сказал, что «не готов комментировать этот вопрос». Выдвинутый ЕР чиновник одержал победу в Хабаровском одномандатном округе с результатом 46,13% голосов.
Дата отставки мэра Ялты Янины Павленко, избравшейся от ЕР депутатом Госдумы по Керченскому одномандатному округу с результатом 56,46%, пока не назначена. Председатель горсовета Константин Шимановский не ответил на звонок «Ведомостей». Павленко занимает пост мэра Ялты с 2020 г., до муниципальной карьеры она работала на руководящих должностях на винзаводе «Ливадия», возглавляла завод шампанских вин «Новый Свет» и АО «Массандра».
Переход мэров в законодательную власть, в том числе в федеральный парламент, не бывает повышением, считает политолог Виталий Иванов. «Это всегда ссылка и/или пенсия. Но иногда экс-мэрам, которые помоложе, удается обрасти нужными связями и вернуться в исполнительную власть», – сказал он «Ведомостям». По мнению Иванова, в случае Молчанова речь идет скорее о втором варианте. Иногда переход главы города в Госдуму – не пенсия и не ссылка, а укрытие от уголовного дела (депутатский мандат гарантирует его обладателю иммунитет от правоохранительных органов), сказал собеседник, близкий к нижней палате парламента.
Очень распространенная история, когда по тем или иным причинам, внутриэлитным как правило, губернатор не может просто уволить мэра, соответственно, он его отправляет формально на повышение, а по факту – на синекуру, сказал «Ведомостям» глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко.
Отставки мэров в связи с переходами в представительную власть сейчас носят точечный характер, они не являются массовой тенденцией и в первую очередь обусловлены местными политическими раскладами, говорит политолог Ростислав Туровский. По его словам, на позиции уровня глав комитетов экс-главы городов не претендуют и в целом им будет непросто чем-либо отличиться на фоне более известных на федеральном уровне и опытных коллег.
«Практика показывает, что мэры, когда они становятся федеральными парламентариями, редко добиваются каких-либо больших политических успехов», – сказал Туровский «Ведомостям». По мнению эксперта, более важным может стать вопрос, кто займет освободившиеся вакансии мэров, поскольку во всех случаях губернаторы заинтересованы в том, чтобы это были доверенные для них люди.