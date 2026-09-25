Мэры нескольких крупных городов уходят в отставку

Переход мэров в законодательную власть, в том числе в федеральный парламент, не бывает повышением, считает политолог Виталий Иванов. «Это всегда ссылка и/или пенсия. Но иногда экс-мэрам, которые помоложе, удается обрасти нужными связями и вернуться в исполнительную власть», – сказал он «Ведомостям». По мнению Иванова, в случае Молчанова речь идет скорее о втором варианте. Иногда переход главы города в Госдуму – не пенсия и не ссылка, а укрытие от уголовного дела (депутатский мандат гарантирует его обладателю иммунитет от правоохранительных органов), сказал собеседник, близкий к нижней палате парламента.