«Кризисные коммуникации»: как зарубежные СМИ оценили переговоры Трампа и Си

Си Цзиньпин получил то, что хотел: феерию на красной дорожке – и даже больше. Пекин настаивал на том, чтобы к Си относились как к равному, но Трамп пошел дальше, поприветствовав своего коллегу на взлетно-посадочной полосе, что было почти неслыханно для президента США, и устроил для авторитарного лидера спектакль, который включал в себя военные полеты и изысканный государственный ужин».