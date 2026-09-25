«Кризисные коммуникации»: как зарубежные СМИ оценили переговоры Трампа и Си

«Кризисные коммуникации»: как зарубежные СМИ оценили переговоры Трампа и СиЛидеры пытались улучшить отношения – Трамп устроил пышный прием, а Си подарил двух панд
24 сентября президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры в Белом доме. Встреча прошла в рамках государственного визита китайского лидера в США с 23 по 25 сентября. По информации «Синьхуа», стороны обсудили ситуацию на Украине и Ближнем Востоке, а также на Корейском полуострове. Си заявил, что Китай передаст Соединенным Штатам двух панд в знак сотрудничества. Он также отметил, что КНР и США должны поддерживать диалог, совершенствовать механизмы кризисных коммуникаций и избегать конфронтации.
Си Цзиньпин назвал прошедшие переговоры с Трампом «искренним и углубленным обменом мнениями». Американский лидер, в свою очередь, заявил, что встреча прошла «отлично». Трамп также рассказал, что Си во время встречи проявил интерес к граниту. При этом конкретных деталей лидеры публично не раскрыли.
Как встречу оценили в иностранных СМИ – в материале «Ведомостей».
«Вместо того чтобы закрепить прочное [торговое] соглашение, продление, по всей видимости, переносит центральные вопросы – тарифы, закупки Китаем, поставки редкоземельных элементов и технологические ограничения – на следующий раунд переговоров.
Си Цзиньпин не в первый раз во время встречи с Трампом сослался на «ловушку Фукидида» – академическую теорию, согласно которой конкуренция между восходящей и устоявшейся державой, как правило, ведет к войне. Хотя китайский лидер заявил, что риск «можно преодолеть», его слова подчеркнули, как опасения по поводу потенциального военного конфликта между США и Китаем продолжают омрачать отношения между двумя крупнейшими державами мира».
«Китай обычно предоставляет панд за границу на определенных условиях в знак доброй воли, и эти панды станут первыми в зоопарке Атланты с тех пор, как предыдущие панды вернулись в Китай в 2024 г.
«Неопределенные послы» уже давно являются одним из самых любимых инструментов мягкой силы Китая и могут сигнализировать о попытке снизить напряженность в американо-китайских отношениях.
Китай также использовал своих панд в качестве дубинки, когда внешнеполитические отношения становились напряженными».
«Несмотря на столь непростое начало, Трамп и Си Цзиньпин стремились снизить напряженность и улучшить личные отношения, хотя и понимали, что основные разногласия вряд ли изменятся.
Хотя визит Си Цзиньпина сосредоточен на улучшении отношений с Трампом и США, ряд вопросов также находятся в центре обсуждений между двумя лидерами. Один из них – война США против Ирана, начатая США и Израилем в феврале и приведшая к закрытию Ормузского пролива и резкому росту мировых цен на энергоносители.
Отношения США с Тайванем, самоуправляемым островом, который Китай считает частью своей территории, остаются ключевым очагом напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином».
«Президент Китая поднял бокал за «новую главу в дружественных отношениях» двух сверхдержав.
Дональд Трамп оказал Си Цзиньпину пышный прием, включающий выступление духового оркестра в исторических костюмах, показательные выступления военнослужащих в парадной форме и пролет истребителей».
«Президент Трамп принял китайского лидера Си Цзиньпина на саммите, который был насыщен церемониями и не имел результатов, скрывая серьезные разногласия между двумя сверхдержавами по вопросам торговли, технологий и поддержки Пекином Ирана.
Трамп, похоже, намеревался подчеркнуть свою дружбу с Си Цзиньпином и продемонстрировать реконструкцию Белого дома.
Си Цзиньпин получил то, что хотел: феерию на красной дорожке – и даже больше. Пекин настаивал на том, чтобы к Си относились как к равному, но Трамп пошел дальше, поприветствовав своего коллегу на взлетно-посадочной полосе, что было почти неслыханно для президента США, и устроил для авторитарного лидера спектакль, который включал в себя военные полеты и изысканный государственный ужин».
«Праздник, организованный Трампом в честь Си, был насыщен зрелищами и банальностями, но не содержательными заявлениями, при этом события были омрачены озабоченностью президента США строительными проектами и личными обидами.
Ожидаемые соглашения о снижении тарифов и новой линии коммуникации по искусственному интеллекту еще не объявлены, а китайские акции в Гонконге падают на фоне переговоров Трампа и Си Цзиньпина без особого энтузиазма, что говорит о том, что трейдеры увидели отсутствие прогресса».