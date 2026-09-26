«В ловушке Фукидида»: что стоит за пышной встречей Трампа и Си в США

Трамп после закрытой встречи с Си заявил о том, что она была «отличной». Перед ужином он заявил, что они с Си понимают, что представляют «разные системы, но связи между нашими народами нерушимы» (цитата по Reuters). А на ужине поднял тост за китайского визави, его жену Пэн Лиюань и «долгие отношения между Китаем и Америкой, которые объединяют, словно мост, тысячи миль и охватывают столетия».