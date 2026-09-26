«В ловушке Фукидида»: что стоит за пышной встречей Трампа и Си в США

«В ловушке Фукидида»: что стоит за пышной встречей Трампа и Си в СШАЗа символизмом и яркой риторикой кроется отсутствие компромисса
Президент США Дональд Трамп 24 сентября провел пышную встречу председателя КНР Си Цзиньпина в Вашингтоне, после закрытой двусторонней встречи завершившуюся торжественным ужином в Белом доме в ночь на пятницу. Лидеры не жалели комплиментов друг другу и отсылок к «хорошим» периодам отношений.
«Давайте сообща взрастим прекрасные цветы китайско-американской дружбы и откроем новую главу в летописи дружеских наших взаимных связей. За процветание и прогресс Китая и США, за дружбу наших народов», – сказал, произнося тост, Си (цитата по CGTN). По его мнению, дружба стран имеет «блестящие перспективы».
Си вспомнил позитивные моменты отношений начиная с собирания Джорджем Вашингтоном китайского фарфора и участия США в снабжении китайских сил во Вторую мировую войну, обратил внимание на «пинг-понговую дипломатию» Ричарда Никсона. Не забыл он и политику Трампа.
«Сегодня китайско-американские отношения вновь вышли на новый исторический рубеж. Президент Трамп выдвинул идею «сделать Америку снова великой», привел американский народ к значительным достижениям. Китай стремится к великому возрождению нации, открываются новые горизонты китайской модернизации. Обе задачи грандиозные и могут способствовать успеху друг друга», – добавил Си. По его словам, США и Китай «должны проявлять ответственность великих держав, отвечать веяниям времени, изыскивать новый и верный путь сосуществования».
Трамп после закрытой встречи с Си заявил о том, что она была «отличной». Перед ужином он заявил, что они с Си понимают, что представляют «разные системы, но связи между нашими народами нерушимы» (цитата по Reuters). А на ужине поднял тост за китайского визави, его жену Пэн Лиюань и «долгие отношения между Китаем и Америкой, которые объединяют, словно мост, тысячи миль и охватывают столетия».
Трамп подчеркнуто нарушил церемониал и встретил Си на авиабазе «Эндрюс» лично, писали американские СМИ. После встречи гостям ужина в Белом доме он показал стройку нового бального зала и вертолетной площадки. Трамп посетовал, что зал, который мог бы вместить 1000 человек, пока не готов, и приходится ограничиться 145 местами (приглашено было 130 человек, пишет The New York Times). На ужине он подарил Си статую белоголового орла, символа США, сидящего на ветке на вершине подиума. Си ответного подарка не показал, но пообещал двух панд зоопарку Атланты.
Эта примирительная риторика и пышная встреча неслучайны. Фоном второй за год встречи двух лидеров является напряженная ситуация в отношениях стран: неурегулированные торговые споры, технологическое соперничество, включая «гонку ИИ» и ограничения в этой сфере, будоражащие энергорынки конфликты вокруг Ирана и Украины. Ключевая болевая точка – Тайвань, неподконтрольный Пекину и имеющий тесные связи с США, пусть и не признающими его независимость. Си, как передает «Синьхуа», на встрече с Трампом призвал США к «осмотрительности» в этом вопросе.
До ужина, перед закрытой встречей с Трампом, Си риторически спросил: «Смогут ли Китай и США преодолеть «ловушку Фукидида» и создать новую парадигму отношений между державами?» И тут же ответил: «Можно преодолеть».
Подтвердить слова Си о возможности сосуществования должно было продление 24 сентября «перемирия» в торговой войне (заканчивается 10 ноября) на 10 января 2027 г. Торговый представитель США Джеймисон Грир 25 сентября, хотя и заявил о соглашении «по ряду торговых вопросов», но не подтвердил обсуждение ограничений экспорта чипов для ИИ в КНР и механизма предупреждения об угрозах в этой сфере.
На ужине в Белом доме были высшие чиновники США и Китая вроде американских вице-президента Джей Ди Вэнса, госсекретаря Марко Рубио, министра финансов Скотта Бессента, торгового представителя Джеймисона Грира, министра обороны Пита Хегсета, вице-премьера Госсовета КНР Хэ Лифэна, министра иностранных дел Ван И, торговли Ван Вэньтао, послов двух стран, главы аппаратов, функционеры КПК и др.
Пригласили также и технологических магнатов, топ-менеджеров «бигтеха» и финансистов США – Джеффа Безоса (Amazon), Илона Маска (Tesla, SpaceX), Марка Цукерберга (Meta,
Встреча лидеров США и Китая в Вашингтоне носит церемониальный характер, согласны опрошенные «Ведомостями» эксперты.
Трамп воспринимает Си равным и демонстрирует уважение, считает научный сотрудник ИСКРАН Дмитрий Кочегуров. Речь не о признании равного статуса Китая, а об отношении к Си как к лидеру, с которым можно вести дела: «Отсюда торжественный прием, несмотря на то что прорывов не ожидалось. Договориться пока не получается».
Сил в организацию встречи вложено много, но главные вопросы не урегулированы: в торговой войне лишь перемирие, говорит директор ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Василий Кашин. По его мнению, это если не крупный провал, то очень ограниченный результат, ведь после майской встречи у сторон было много времени, если не удалось к крупному событию согласовать позицию, «значит, они просто имеют очень большие проблемы».
Кашин указывает, что «это традиционно для многих саммитов Трампа»: «Тот их проводит в расчете на свой личный магнетизм, что сейчас все решит «с главным боссом», а в итоге ничего не двигается».