Как эксперты «Валдая» оценили глобализацию

Всего за годы функционирования «Валдая» в нем приняло участие более 9000 ученых, политиков и деятелей общественности как из дружественных России стран, так и из западных, хотя с 2014 г., а особенно с 2022 г., редкие западные гости скорее диссиденты у себя на родине. В нынешнем году традиционно ожидается и выступление министра иностранных дел России Сергея Лаврова – 29 сентября. В 2026 г. форум «Валдая» проходит под девизом «Ответственность за будущее: пределы возможного или возможности без предела?». В фокусе внимания спикеров клуба оказались современные геополитические процессы.