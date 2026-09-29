Как эксперты «Валдая» оценили глобализацию

Как эксперты «Валдая» оценили глобализациюМнения разнились, а процессы сравнили даже с «глобальной кастрацией»
Ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» впервые с 2014 г. открылось не в сочинской Красной Поляне, а в подмосковной Истре. По словам председателя Фонда развития и поддержки клуба Андрея Быстрицкого, это произошло «из-за логистики» и большого числа участников, которым удобнее добираться на форум через Москву.
Экспертная площадка существует с 2004 г. Первое ее заседание прошло в Новгородской области недалеко от озера Валдай, которое и дало клубу название.
Затем география кочевала по Центральной России, столицам – Москве и Санкт-Петербургу, Северному Кавказу, Сибири, пока не стабилизировалась на 11 лет у Сочи. Теперь эксперты «Валдая» вновь осели на Среднерусской возвышенности, сравнительно недалеко от места первого заседания.
Всего за годы функционирования «Валдая» в нем приняло участие более 9000 ученых, политиков и деятелей общественности как из дружественных России стран, так и из западных, хотя с 2014 г., а особенно с 2022 г., редкие западные гости скорее диссиденты у себя на родине. В нынешнем году традиционно ожидается и выступление министра иностранных дел России Сергея Лаврова – 29 сентября. В 2026 г. форум «Валдая» проходит под девизом «Ответственность за будущее: пределы возможного или возможности без предела?». В фокусе внимания спикеров клуба оказались современные геополитические процессы.
На сессии «Открытый мир и взаимопонимание народов – утопия, оставшаяся в прошлом?» процессы глобализации назвал «глобальной кастрацией» режиссер и художественный руководитель Театра на Бронной Константин Богомолов.
«Глобализация – это глобальная кастрация. Таким образом человека подчиняют единым идеалам», – сказал Богомолов. По его словам, парадокс западной цивилизации в том, что, декларируя права отдельного человека, она на деле давила его право быть разным, выстраивая коллективную общность «похуже тоталитарных режимов». Как итог, противоположные процессы – это не просто деглобализация, но «процесс восстановления человека в своем праве быть непохожими друг на друга».
«Человек возвращается в честное состояние, а рая на земле не будет. Забота о своем «я» предполагает интерес к другому, а не подчинение», – отметил режиссер.
Ему вторил главный научный сотрудник сербского Института новейшей истории в Белграде Александр Ракович. Он отметил, что диалог с Западом может быть эффективным, лишь если в нем удовлетворяются нужды самого Запада.
В случае же распада Югославии Запад, говорит Ракович, пошел на прямой шантаж, а сербский народ, по сути, вступил в военную конфронтацию с «западным империализмом». «Россия пошла иным, незападным путем, когда российский [миротворческий] батальон прошел [в 1999 г. из Боснии] в аэропорт Приштины в Косово», – заметил спикер «Валдая». Саму глобализацию он назвал «попыткой переделать все на западный лад». Главным незащищенным индивидом, по мнению сербского ученого, в современном мире является «христианин и отец семейства», в то время как Запад ведет политику навязывания своих ценностей.
При этом Ракович отметил, что сами народы западных стран «прекрасные», а его упреки относятся только к «политическому Западу и его элитам». В ближайшем будущем, считает Ракович, «империалистическая» позиция Запада вряд ли поменяется, а значит, нужно полагаться на Россию и Китай, которые могут создать новое шахматное поле, на котором у малых народов будут такие же права, как и у больших.
С такими оценками согласился и заслуженный профессор истории Университетского колледжа Корка, член Ирландской королевской академии Джеффри Робертс. По его словам, глобализация – это процесс ХХ в., тесно сопряженный с гомогенизацией и, по сути, являвшийся тоталитарным. По его словам, сейчас можно наблюдать мировую фрагментацию, но главный вызов – это возможный беспорядок в рамках одной цивилизации. Робертс отметил, что военная угроза в мире сильна и сейчас существует «политический вакуум, отчуждение, которые необходимо заполнить».
По словам руководителя Центра фундаментальной социологии НИУ ВШЭ Александра Филиппова, сейчас угрозы национальной безопасности взяли верх над общими либеральными принципами, а идеалы глобализации действительно ушли в прошлое. Современный мир, по мнению спикера «Валдая», переживает возрождение национального эгоизма, но его невозможно обосновать без обращения к старым идеалам мира и добрососедства. Радикальное ограничение моментальными тактическими расчетами не лучшая альтернатива, считает Филиппов.
По сути, глобализация является социальным процессом и в прошлом были созданы определенные нормативные категории, которые позволяли вести бизнес в мировом пространстве, подчеркнул в интервью «Ведомостям» эксперт «Валдая», ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Иван Сафранчук.
Долгое время глобализация действительно была в интересах Запада, ее организаторы выступали за снижение издержек глобального производства и то, что именно западные акторы будут контролировать самую значимую по стоимости и самую незначительную по материалоемкости часть производства. Но по разным причинам, в том числе из-за жадности транснациональных корпораций, значительную часть выгод от глобализации получили не западные государства, а развивающиеся, что видно на примере Китая и Индии.
Китайский лидер Си Цзиньпин, отмечает Сафранчук, даже выступал как «белый рыцарь глобализации» в период первой администрации президента США Дональда Трампа, сорвав овации на форуме в Давосе. Сейчас же на Западе возникло две точки зрения на глобализацию. Первая связана с либеральными кругами, которые считают, что ее нужно продолжать, но ограничить то, что богатеют от нее нелиберальные режимы. Либеральные круги, говорит эксперт, желают продолжения глобализации вместе с универсализацией, чтобы, если по-простому, происходила вестернизация. Западные реалисты же говорят, что другие страны имеют право «быть самими собой», но при этом выступают за деглобализацию.
При этом, подчеркивает Сафранчук, большинство незападных стран хотят и сохранения своей идентичности, и пользования благами глобализации, что не совпадает с точками зрения Запада. Представителем реалистического и согласного на деглобализацию подхода как раз является Трамп, который считает, что даже в мире, где каждый сам за себя, США будут занимать первые позиции, резюмировал Сафранчук.