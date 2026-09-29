О санкциях, Дейтонских соглашениях и спецоперации: о чем говорили Путин и Додик

Путин со своей стороны заявил, что сербская сторона, по его мнению, не требует для себя особых условий, а настаивает на выполнении уже заключенных международных соглашений. «Навязывание сербам какой-то посторонней воли» в нарушение этих договоренностей он назвал неприемлемым.