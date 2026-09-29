О санкциях, Дейтонских соглашениях и спецоперации: о чем говорили Путин и Додик

О санкциях, Дейтонских соглашениях и спецоперации: о чем говорили Путин и ДодикПредседатель правящей партии Республики Сербской добивается правильного отношения к РФ
- О сотрудничестве России и Республики Сербской
- О санкциях против России и военном нейтралитете
- О Дейтонских соглашениях
- О поддержке целей спецоперации
- Об отношениях с Западом
Главное
Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с председателем партии «Союз независимых социал-демократов» Милорадом Додиком и премьер-министром Республики Сербской Саво Миничем. Стороны обсудили предстоящие выборы в Боснии и Герцеговине, отношения Республики Сербской с Россией, Дейтонские соглашения, санкции и спецоперацию. «Ведомости» собрали главное из их заявлений.
О сотрудничестве России и Республики Сербской
Путин заявил, что Москва намерена продолжать развитие политических и экономических связей с Республикой Сербской, взаимодействие на площадке ООН и сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере.
Додик предложил институционализировать контакты еще сильнее: создать высокий совет с участием руководства Республики Сербской и проводить совместные заседания правительств один раз в год. Он также упомянул сотрудничество с Санкт-Петербургом и Татарстаном и недавнее заседание межправительственной российско-боснийской комиссии.
О санкциях против России и военном нейтралитете
Додик заявил, что его политическая сила продолжит сопротивляться попыткам добиться присоединения Боснии и Герцеговины к санкциям против России. По его словам, до настоящего момента БиГ санкции не ввела.
Он также подтвердил приверженность военному нейтралитету и заявил, что Республика Сербская будет добиваться от балканских государств более благоприятного отношения к России.
О Дейтонских соглашениях
Додик заявил, что, по его оценке, Дейтонские соглашения «фактически провалились». Он возложил ответственность за нынешнюю ситуацию на западные страны и иностранные структуры, которые, по его словам, навязывают Боснии и Герцеговине решения извне.
При этом Додик подчеркнул, что Республика Сербская остается привержена миру и стабильности. Он также заявил, что отношения между народами внутри БиГ сейчас хуже, чем непосредственно после войны.
Путин со своей стороны заявил, что сербская сторона, по его мнению, не требует для себя особых условий, а настаивает на выполнении уже заключенных международных соглашений. «Навязывание сербам какой-то посторонней воли» в нарушение этих договоренностей он назвал неприемлемым.
О поддержке целей спецоперации
Додик заявил, что Республика Сербская поддерживает цели российской спецоперации. Он также согласился с оценками Путина относительно действий западных стран и сказал, что предупреждения российского президента, по его мнению, подтвердились.
«Все это время я был с вами рядом», – сказал Додик. Он добавил, что Россия, несмотря на трудности первых лет спецоперации, смогла выстоять.
Об отношениях с Западом
Додик заявил, что согласен с критикой Евросоюза, которую ранее высказывал министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, Республика Сербская намерена и дальше противостоять внешнему давлению и отстаивать собственную политическую линию.
«Все зло идет из брюссельских канцелярий», – сказал Додик.
По словам Путина, Россия рассчитывает, что никакое внешнее воздействие не помешает патриотическим силам в Республике Сербской получить поддержку на предстоящих выборах.