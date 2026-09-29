Додик заявил Путину о поддержке целей спецоперации
Лидер правящей в Республике Сербской партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик заявил о поддержке целей российской спецоперации на Украине. Об этом он сказал на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.
«Все это время я был рядом с вами», – сказал Додик. Он также заявил, что считает верными предупреждения российского президента о действиях западных стран.
Во встрече также участвовал председатель правительства Республики Сербской Саво Минич. Путин заявил о намерении продолжать развитие связей с Республикой Сербской, в том числе политического диалога, взаимодействия на площадке ООН, совместных экономических проектов и контактов в культурно-гуманитарной сфере.
9 мая Путин принял в Кремле делегацию Республики Сербской во главе с президентом республики Синишей Караном. В состав делегации входил и Додик.
12 июля МИД России призвал упразднить должность высокого представителя по Боснии и Герцеговине. Республика Сербская также выступает за ликвидацию этого института.