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Главная / Политика /

Додик заявил Путину о поддержке целей спецоперации

Анна Виноградова
Пресс-служба президента РФ
Пресс-служба президента РФ

Лидер правящей в Республике Сербской партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик заявил о поддержке целей российской спецоперации на Украине. Об этом он сказал на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

«Все это время я был рядом с вами», – сказал Додик. Он также заявил, что считает верными предупреждения российского президента о действиях западных стран.

Во встрече также участвовал председатель правительства Республики Сербской Саво Минич. Путин заявил о намерении продолжать развитие связей с Республикой Сербской, в том числе политического диалога, взаимодействия на площадке ООН, совместных экономических проектов и контактов в культурно-гуманитарной сфере.

9 мая Путин принял в Кремле делегацию Республики Сербской во главе с президентом республики Синишей Караном. В состав делегации входил и Додик.

12 июля МИД России призвал упразднить должность высокого представителя по Боснии и Герцеговине. Республика Сербская также выступает за ликвидацию этого института.

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