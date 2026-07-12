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МИД призвал упразднить должность высокого представителя по Боснии и Герцеговине

Ведомости

Внешний протекторат несовместим с суверенитетом Боснии и Герцеговины, поэтому Аппарат высокого представителя (АВП) следует закрыть. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос журналистов.

«Внешний протекторат несовместим с суверенитетом Боснии и Герцеговины. В этой связи убеждены, что АВП необходимо закрывать как можно скорее, а пост высокого представителя – упразднять без каких-либо условий», – говорится в ответе.

Таким образом Захарова прокомментировала попытки Запада назначить бывшего генконсула США во Владивостоке Луи Кришока в качестве временного высокого представителя по Боснии и Герцеговине. По ее словам, подобная формулировка не имеет правовых оснований.

В мае этого года с поста высокого представителя ООН по Боснии и Герцеговине ушел немецкий политик Кристиан Шмидт.

Бывший президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик в октябре 2025 г. заявил, что попросил главу МИД РФ Сергея Лаврова содействовать закрытию аппарата высокого представителя в БиГ через систему ООН. Додик обратил внимание, что аппарат должен был существовать год, а остался на 30 лет.

АВП был создан для выполнения Дейтонских мирных соглашений, которые были заключены при посредничестве США. Соглашения закончили гражданскую войну в Боснии и Герцеговине, шедшую с 1992 по 1995 г. Государство было разделено на Республику Сербскую с сербским большинством (получила 49% территории) и мусульманско-хорватскую Федерацию Боснии и Герцеговины (51%).

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