МИД призвал упразднить должность высокого представителя по Боснии и Герцеговине

АВП был создан для выполнения Дейтонских мирных соглашений, которые были заключены при посредничестве США. Соглашения закончили гражданскую войну в Боснии и Герцеговине, шедшую с 1992 по 1995 г. Государство было разделено на Республику Сербскую с сербским большинством (получила 49% территории) и мусульманско-хорватскую Федерацию Боснии и Герцеговины (51%).