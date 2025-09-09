Додик попросил Лаврова закрыть аппарат высокого представителя в БиГ через ООН

По словам Додика, он использовал возможность встречи с Лавровым, чтобы обсудить этот вопрос. «Это была возможность, чтобы я попросил министра через систему ООН помочь в том, чтобы все-таки удалось закрыть этот аппарат высокого представителя, который должен был быть год, а остался на 30 лет», – сказал он на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров с главой МИД России (цитата по ТАСС).