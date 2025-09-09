Газета
Главная / Политика /

Додик попросил Лаврова закрыть аппарат высокого представителя в БиГ через ООН

Ведомости

Президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик сообщил, что попросил министра иностранных дел России Сергея Лаврова содействовать закрытию аппарата высокого представителя в БиГ через систему ООН.

По словам Додика, он использовал возможность встречи с Лавровым, чтобы обсудить этот вопрос. «Это была возможность, чтобы я попросил министра через систему ООН помочь в том, чтобы все-таки удалось закрыть этот аппарат высокого представителя, который должен был быть год, а остался на 30 лет», – сказал он на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров с главой МИД России (цитата по ТАСС).

Президент отметил, что, по его мнению, нынешний высокий представитель Кристиан Шмидт действует без достаточных полномочий и создает «полный беспорядок в Боснии», что, по его словам, ставит под угрозу Дейтонские соглашения.

4 сентября Додик заявил, что в случае усиления внешнего давления Республика Сербская может провозгласить свою независимость. Он также призвал лишить должности Шмидта.

В начале августа ЦИК Боснии и Герцеговины объявил о лишении Додика мандата президента. Решение было вынесено из-за того, что в феврале 2025 г. суд приговорил его к году тюрьмы за несоблюдение решений Шмидта. 12 августа ему заменили приговор штрафом. Додик отказался покидать пост президента.

Парламент Республики Сербской 23 августа назначил референдум о доверии Додику на 25 октября. Решение поддержали 50 из 65 депутатов народной скупщины. Также парламент отменил выборы президента и призвал политические силы не участвовать в возможных досрочных выборах. Референдум призван определить дальнейшую политическую судьбу руководства Республики Сербской.

