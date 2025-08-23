Референдум о доверии Додику назначен на 25 октября

В начале августа ЦИК Боснии и Герцеговины объявил о лишении мандата Додика. Решение было вынесено из-за того, что в феврале 2025 г. суд приговорил его к году тюрьмы за несоблюдение решений верховного представителя международного сообщества в Боснии и Герцеговине Кристиана Шмидта. 12 августа ему заменили приговор штрафом. Додик также отказался покидать пост президента.