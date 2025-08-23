Референдум о доверии Додику назначен на 25 октября
Парламент Республики Сербской назначил референдум о доверии президенту Милораду Додику на 25 октября. Решение поддержали 50 из 65 депутатов народной скупщины, сообщает РТС.
Поводом послужило лишение Додика мандата Центризбиркомом Боснии и Герцеговины. Это произошло после приговора боснийского суда, запретившего ему занимать государственные посты в течение шести лет.
Гражданам предложат ответить на вопрос о принятии решений международного представителя Кристиана Шмидта и судебных органов БиГ. Народная скупщина заняла позицию непризнания этих решений.
Также парламент отменил выборы президента и призвал политические силы не участвовать в возможных досрочных выборах. Референдум призван определить дальнейшую политическую судьбу руководства Республики Сербской.
В начале августа ЦИК Боснии и Герцеговины объявил о лишении мандата Додика. Решение было вынесено из-за того, что в феврале 2025 г. суд приговорил его к году тюрьмы за несоблюдение решений верховного представителя международного сообщества в Боснии и Герцеговине Кристиана Шмидта. 12 августа ему заменили приговор штрафом. Додик также отказался покидать пост президента.
18 августа стало известно, что референдум о доверии населения к решениям властей Республики Сербской пройдет в конце сентября. Додик отметил, что на голосовании жители республики смогут выразить мнение о том, согласны ли они с ключевыми решениями Шмидта. Руководство Республики Сербской не признает его легитимность.