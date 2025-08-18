Додик сообщил о проведении референдума по доверию власти в сентябре
Референдум о доверии населения к решениям властей Республики Сербской пройдет в конце сентября, заявил на пресс-конференции президент автономии Милорад Додик.
«Мы требуем уважения и свободы, которые будут достигнуты через референдум. Вот наше послание: верните нас к Дейтонскому мирному соглашению. Мы выскажем свое мнение на референдуме, который состоится в конце сентября», – сказал лидер государственного образования (цитата по ТАСС).
Он отметил, что на голосовании жители республики смогут выразить мнение о том, согласны ли они с ключевыми решениями верховного представителя международного сообщества в Боснии и Герцеговине Кристиана Шмидта. Руководство Республики Сербской не признает его легитимность.