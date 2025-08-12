Суд Боснии и Герцеговины заменил заключение Додика штрафом
Президенту Республики Сербской Милораду Додику удовлетворили ходатайство о штрафе вместо заключения. Об этом сообщил портал Dnevni avaz со ссылкой на заявление суда.
«Суд вынес решение, которым <...> принято вышеуказанное предложение защиты. Назначенное осужденному Милораду Додику наказание в виде лишения свободы было заменено штрафом», – говорится в сообщении.
В феврале боснийский суд приговорил президента к году тюрьмы и лишил его права занимать госдолжности в течение шести лет. Его признали виновным по делу о неподчинении высокому представителю мирового сообщества Кристиану Шмидту.
Вторым фигурантом по делу, освобожденным от ответственности, был руководитель издания «Официальный вестник» Милош Лукич.
6 августа ЦИК Боснии и Герцеговины (БиГ) единогласно принял решение об аннулировании мандата Додика и назначении досрочных выборов в этом энтитете. Тогда Додик объявил, что отказывается уходить с поста лидера Республики Сербской без референдума.