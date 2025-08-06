Додик отказался уходить с поста президента Республики Сербской без референдума
Президент Республики Сербской (энтитет БиГ) Милорад Додик объявил о проведении референдума, сообщило издание «Вечерне новости». Он хочет, чтобы народ решил, оставаться ему на должности главы республики или нет.
«Мандат мне дал народ, поэтому я прислушаюсь к его мнению на референдуме по вопросу обо мне и занимаемой мной должности, который, на основании решения народной скупщины, состоится в ближайший период», – сказал он в обращении.
6 августа ЦИК Боснии и Герцеговины (БиГ) единогласно принял решение об аннулировании мандата Додика и назначении досрочных выборов в этом энтитете. ЦИК пошел на этот шаг в связи с судебным решением и положениями закона о выборах. Решение вступит в силу после истечения установленного срока на возможные апелляции. В случае их отсутствия или отклонения назначение новых выборов должно состояться в течение 90 дней.
Несколько часов спустя Додик прокомментировал решение ЦИК БиГ, задав вопрос в соцсети X: «А что, если я откажусь?»
13 июня Апелляционный суд Боснии и Герцеговины завершил слушания по делу Додика. В феврале боснийский суд приговорил президента к году тюрьмы и лишил его права занимать государственные должности в течение шести лет. Его признали виновным по делу о неподчинении высокому представителю мирового сообщества Кристиану Шмидту. Вторым фигурантом по делу, освобожденным от ответственности, был руководитель издания «Официальный вестник» Милош Лукич.