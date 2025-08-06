Додик отказался уходить с поста президента Республики Сербской без референдума

6 августа ЦИК Боснии и Герцеговины (БиГ) единогласно принял решение об аннулировании мандата Додика и назначении досрочных выборов в этом энтитете. ЦИК пошел на этот шаг в связи с судебным решением и положениями закона о выборах. Решение вступит в силу после истечения установленного срока на возможные апелляции. В случае их отсутствия или отклонения назначение новых выборов должно состояться в течение 90 дней.