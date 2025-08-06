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Додик отреагировал на аннулирование мандата

Ведомости

Президент Республики Сербской Милорад Додик прокомментировал решение Центризбиркома Боснии и Герцеговины об аннулировании его мандата, задав вопрос в соцсети X: «А что, если я откажусь?». Таким образом он отреагировал на единогласное решение ЦИК, принятое на основании судебного вердикта и положений избирательного законодательства страны.

Согласно процедуре, решение вступит в силу после истечения срока, отведенного на подачу апелляций. Если жалобы не поступят или будут отклонены, в течение 90 дней должны быть назначены новые выборы.

13 июня Апелляционный суд Боснии и Герцеговины завершил слушания дела Додика. В феврале он был приговорен к одному году лишения свободы и шести годам запрета на занятие государственных должностей. Основанием стал отказ подчиниться распоряжениям высокого представителя мирового сообщества Кристиана Шмидта. Второй фигурант дела, руководитель «Официального вестника» Милош Лукич, был освобожден от ответственности.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 27 февраля заявлял, что Москва осуждает приговор Додику. По его словам, подобные шаги несут риски дестабилизации не только для Боснии и Герцеговины, но и для всего Балканского региона, а само преследование носит политический характер.

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