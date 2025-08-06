Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 27 февраля заявлял, что Москва осуждает приговор Додику. По его словам, подобные шаги несут риски дестабилизации не только для Боснии и Герцеговины, но и для всего Балканского региона, а само преследование носит политический характер.