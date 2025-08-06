ЦИК Боснии и Герцеговины аннулировал мандат Милорада Додика

ЦИК Боснии и Герцеговины аннулировал мандат Милорада ДодикаВ Республике Сербской пройдут досрочные выборы главы
ЦИК Боснии и Герцеговины (БиГ) единогласно принял решение об аннулировании мандата президента Республики Сербской Милорада Додика и назначении досрочных выборов в этом энтитете. Об этом сообщает Dnevni Avaz.
ЦИК заявил, что пошел на этот шаг всвязи с судебным решением и положениями закона о выборах. Решение вступит в силу после истечения установленного срока на возможные апелляции. В случае их отсутствия или отклонения назначение новых выборов должно состояться в течение 90 дней.
13 июня Апелляционный суд Боснии и Герцеговины завершил слушания по делу Додика. В феврале боснийский суд приговорил президента к году тюрьмы и лишил его права занимать государственные должности в течение шести лет. Его признали виновным по делу о неподчинении высокому представителю мирового сообщества Кристиану Шмидту. Вторым фигурантом по делу, освобожденным от ответственности, был руководитель издания «Официальный вестник» Милош Лукич.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская администрация осуждает приговор Додику, поскольку такие действия способны возыметь негативные последствия для ситуации не только в БиГ, но и на Балканах в целом. По его мнению, преследование Додика носит политический характер.
В интервью «Ведомостям» Додик говорил, что Босния и Герцеговина (БиГ) в том виде, в каком она учреждена после кровопролитной Боснийской войны по Дейтонским соглашениям 1995 г., через 30 лет уже не устраивает никого из трех составляющих ее народов и двух частей конфедерации. Лучшим вариантом было бы «мирно разойтись».