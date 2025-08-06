ЦИК Боснии и Герцеговины аннулировал мандат Милорада Додика

В интервью «Ведомостям» Додик говорил, что Босния и Герцеговина (БиГ) в том виде, в каком она учреждена после кровопролитной Боснийской войны по Дейтонским соглашениям 1995 г., через 30 лет уже не устраивает никого из трех составляющих ее народов и двух частей конфедерации. Лучшим вариантом было бы «мирно разойтись».