В Кремле осудили преследование Додика

В Кремле осудили преследование ДодикаСитуация может привести к дестабилизации на Балканах, считают российские власти
Судебный процесс над президентом Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорадом Додиком вызывает в Кремле негативную реакцию, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Песков заявил, что в Кремле высоко ценят доверительные конструктивные отношения, которые сложились между Додиком и президентом РФ Владимиром Путиным.
Пресс-секретарь президента рассказал, что администрация РФ осуждает тюремный приговор Додика, поскольку такие действия способны возыметь негативные последствия для ситуации не только в Боснии и Герцеговине, но и на Балканах в целом. В Кремле считают, что преследование Додика носит политический характер. Оно направлено против всех патриотических сил в республике.
Руководство законом, который «протащил» Высокий представитель мирового сообщества Кристиан Шмидт, который выполняет в Боснии функции внешнего управляющего, нельзя воспринимать, как легитимные действия, поскольку Совет безопасности ООН так и не утвердил кандидатуру Шмидта, заявил Песков.
Песков призвал всех, кто стоит за принятием данного решения, руководствоваться идеями и положениями «Дейтона». По мнению Пескова, только это может стабилизировать ситуацию и сделать ее предсказуемой и равной для всех. Речь идет о Дейтонском соглашении, которым завершилась Боснийская война 1992–1995 гг. Согласно документу, Босния и Герцеговина де-факто становились конфедерацией, несмотря на отсутствие четкого указания на это.
26 февраля суд Боснии и Герцеговины приговорил Додика к одному году тюремного заключения и на шесть лет запретил ему заниматься политической деятельностью. Он был признан виновным по делу о неподчинении Шмидту.
Судебный процесс над Додиком продолжался около года. Лидер боснийских сербов обвинялся в игнорировании решений Конституционного суда Боснии и Шмидта. Обвинение требовало для Додика пять лет тюрьмы и 10-летний запрет заниматься политикой. Руководство боснийских сербов грозило, что в случае обвинительного приговора будет организован референдум о выходе Республики Сербской из Боснии.
После оглашения приговора Додик на митинге в Баня-Луке, столице Республики Сербской, заявил, что научился справляться и «с более сложными вещами», и обещал позже раскрыть подробности решения суда, передает Dnevni Avaz.