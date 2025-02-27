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В Кремле осудили преследование Додика

Ситуация может привести к дестабилизации на Балканах, считают российские власти
Анастасия Брянцева
Пресс-служба президента РФ
Пресс-служба президента РФ

Судебный процесс над президентом Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорадом Додиком вызывает в Кремле негативную реакцию, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Песков заявил, что в Кремле высоко ценят доверительные конструктивные отношения, которые сложились между Додиком и президентом РФ Владимиром Путиным.

Пресс-секретарь президента рассказал, что администрация РФ осуждает тюремный приговор Додика, поскольку такие действия способны возыметь негативные последствия для ситуации не только в Боснии и Герцеговине, но и на Балканах в целом. В Кремле считают, что преследование Додика носит политический характер. Оно направлено против всех патриотических сил в республике.

Руководство законом, который «протащил» Высокий представитель мирового сообщества Кристиан Шмидт, который выполняет в Боснии функции внешнего управляющего, нельзя воспринимать, как легитимные действия, поскольку Совет безопасности ООН так и не утвердил кандидатуру Шмидта, заявил Песков.

Песков призвал всех, кто стоит за принятием данного решения, руководствоваться идеями и положениями «Дейтона». По мнению Пескова, только это может стабилизировать ситуацию и сделать ее предсказуемой и равной для всех. Речь идет о Дейтонском соглашении, которым завершилась Боснийская война 1992–1995 гг. Согласно документу, Босния и Герцеговина де-факто становились конфедерацией, несмотря на отсутствие четкого указания на это.

26 февраля суд Боснии и Герцеговины приговорил Додика к одному году тюремного заключения и на шесть лет запретил ему заниматься политической деятельностью. Он был признан виновным по делу о неподчинении Шмидту.

Судебный процесс над Додиком продолжался около года. Лидер боснийских сербов обвинялся в игнорировании решений Конституционного суда Боснии и Шмидта. Обвинение требовало для Додика пять лет тюрьмы и 10-летний запрет заниматься политикой. Руководство боснийских сербов грозило, что в случае обвинительного приговора будет организован референдум о выходе Республики Сербской из Боснии.

После оглашения приговора Додик на митинге в Баня-Луке, столице Республики Сербской, заявил, что научился справляться и «с более сложными вещами», и обещал позже раскрыть подробности решения суда, передает Dnevni Avaz.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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