В Кремле осудили преследование Додика

Песков призвал всех, кто стоит за принятием данного решения, руководствоваться идеями и положениями «Дейтона». По мнению Пескова, только это может стабилизировать ситуацию и сделать ее предсказуемой и равной для всех. Речь идет о Дейтонском соглашении, которым завершилась Боснийская война 1992–1995 гг. Согласно документу, Босния и Герцеговина де-факто становились конфедерацией, несмотря на отсутствие четкого указания на это.