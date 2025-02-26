Суд Боснии и Герцеговины приговорил Додика к одному году тюрьмы

Боснийская война 1992–1995 гг. завершилась Дейтонскими соглашениями, согласно которым Босния и Герцеговина де-факто становилась конфедерацией, несмотря на отсутствие четкого указания на это. Страна оказалась поделена на два энтитета – Республику Сербскую с православным сербским населением и Федерацию Боснии и Герцеговины, где проживают преимущественно мусульмане-бошняки и католики-хорваты. Каждая из этих частей имеет собственную конституцию, президента и другие органы власти. При этом в общий орган руководства Боснией и Герцеговины – президиум БиГ входят по представителю от каждого народа. Своеобразную роль арбитра играет Высокий представитель, но боснийские сербы не признают его легитимность.