Суд Боснии и Герцеговины приговорил Додика к одному году тюрьмы
Суд Боснии и Герцеговины (БиГ) приговорил президента Республики Сербской (РС) Милорада Додика к одному году тюремного заключения и на шесть лет запретил ему заниматься политической деятельностью. Он признан виновным по делу о неподчинении Высокому представителю мирового сообщества Кристиану Шмидту, выполняющему в Боснии функции внешнего управляющего. Об этом сообщает газета Dnevni Avaz. Решение суда еще может быть обжаловано.
Боснийская война 1992–1995 гг. завершилась Дейтонскими соглашениями, согласно которым Босния и Герцеговина де-факто становилась конфедерацией, несмотря на отсутствие четкого указания на это. Страна оказалась поделена на два энтитета – Республику Сербскую с православным сербским населением и Федерацию Боснии и Герцеговины, где проживают преимущественно мусульмане-бошняки и католики-хорваты. Каждая из этих частей имеет собственную конституцию, президента и другие органы власти. При этом в общий орган руководства Боснией и Герцеговины – президиум БиГ входят по представителю от каждого народа. Своеобразную роль арбитра играет Высокий представитель, но боснийские сербы не признают его легитимность.
Судебный процесс над Додиком продолжался около года. Лидер боснийских сербов обвинялся в игнорировании решений Конституционного суда Боснии и Шмидта. Обвинение требовало для Додика пять лет тюрьмы и 10-летний запрет заниматься политикой. Руководство боснийских сербов грозило, что в случае обвинительного приговора будет организован референдум о выходе РС из Боснии.
После оглашения приговора Додик на митинге в Баня-Луке, столице РС, заявил, что научился справляться и «с более сложными вещами» и обещал позже раскрыть подробности решения суда, передает Dnevni Avaz.