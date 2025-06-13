Апелляционный суд Боснии и Герцеговины завершил слушания по делу Додика

Как отмечается в материале, Додик сначала сказал, что не будет обращаться в суд, который он не признает. Однако затем он заявил, что это «все еще необходимо», чтобы позже он мог обратиться сначала в Конституционный суд БиГ, а затем в Европейский суд по правам человека в Страсбурге.