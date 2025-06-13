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Апелляционный суд Боснии и Герцеговины завершил слушания по делу Додика

Ожидание вердикта может затянуться на месяц
Ведомости

Апелляционный суд Боснии и Герцеговины (БиГ) завершил слушания по делу президента входящей в состав государства Республики Сербской Милорада Додика, осужденного за неисполнение решения верховного представителя по БиГ, сообщила сербская газета «Данас».

В феврале 2025 г. Додику был вынесен приговор боснийским судом, согласно которому ему грозит год тюрьмы, а также лишение права занимать государственные должности в течение шести лет. Вторым фигурантом по делу, освобожденным при этом от ответственности, был руководитель издания «Официальный вестник» Милош Лукич. В марте СМИ писали о возможной попытке ареста Додика, а также ряда других высокопоставленных чиновников. Замглавы правительства Сербии Александр Вулин назвал это частью плана западных спецслужб по дестабилизации региона.

По данным «Данас», прокуратура в апелляции потребовала ужесточения наказания. Додик на слушании не присутствовал. Решение апелляционного суда можно будет ожидать минимум через месяц.

Как отмечается в материале, Додик сначала сказал, что не будет обращаться в суд, который он не признает. Однако затем он заявил, что это «все еще необходимо», чтобы позже он мог обратиться сначала в Конституционный суд БиГ, а затем в Европейский суд по правам человека в Страсбурге.

«Все это политически организовано. Именно поэтому это дает мне новые силы и мотивирует меня бороться с несправедливостью», – подчеркнул Додик, заявив, что дело, на самом деле, направлено не против него, а против Республики Сербской.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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