Апелляционный суд Боснии и Герцеговины завершил слушания по делу Додика

Апелляционный суд Боснии и Герцеговины завершил слушания по делу ДодикаОжидание вердикта может затянуться на месяц
Апелляционный суд Боснии и Герцеговины (БиГ) завершил слушания по делу президента входящей в состав государства Республики Сербской Милорада Додика, осужденного за неисполнение решения верховного представителя по БиГ, сообщила сербская газета «Данас».
В феврале 2025 г. Додику был вынесен приговор боснийским судом, согласно которому ему грозит год тюрьмы, а также лишение права занимать государственные должности в течение шести лет. Вторым фигурантом по делу, освобожденным при этом от ответственности, был руководитель издания «Официальный вестник» Милош Лукич. В марте СМИ писали о возможной попытке ареста Додика, а также ряда других высокопоставленных чиновников. Замглавы правительства Сербии Александр Вулин назвал это частью плана западных спецслужб по дестабилизации региона.
По данным «Данас», прокуратура в апелляции потребовала ужесточения наказания. Додик на слушании не присутствовал. Решение апелляционного суда можно будет ожидать минимум через месяц.
Как отмечается в материале, Додик сначала сказал, что не будет обращаться в суд, который он не признает. Однако затем он заявил, что это «все еще необходимо», чтобы позже он мог обратиться сначала в Конституционный суд БиГ, а затем в Европейский суд по правам человека в Страсбурге.
«Все это политически организовано. Именно поэтому это дает мне новые силы и мотивирует меня бороться с несправедливостью», – подчеркнул Додик, заявив, что дело, на самом деле, направлено не против него, а против Республики Сербской.