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В Сербии заявили о возможной попытке задержания Милорада Додика

Ведомости

Ночью 15 марта может быть предпринята попытка ареста президента Республики Сербской Милорада Додика, а также ряда других высокопоставленных чиновников, заявил замглавы правительства Сербии Александр Вулин. Об этом пишет газета «Вечерне новости».

По его словам, операция будет проведена силами военного контингента ЕС (EUFOR) или военизированными формированиями под руководством бывшего полевого командира Насера Орича. Вулин назвал это частью плана западных спецслужб по дестабилизации региона.

Ранее суд Боснии и Герцеговины приговорил Додика к году тюремного заключения и запрету на политическую деятельность за игнорирование решений высокого представителя международного сообщества. Прокуратура страны запросила содействие силовиков в его задержании. Додик, в свою очередь, заявил, что не собирается покидать Республику Сербскую и намерен обратиться к России с просьбой поднять в Совбезе ООН вопрос о прекращении операции EUFOR в БиГ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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