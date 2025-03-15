В Сербии заявили о возможной попытке задержания Милорада Додика
Ночью 15 марта может быть предпринята попытка ареста президента Республики Сербской Милорада Додика, а также ряда других высокопоставленных чиновников, заявил замглавы правительства Сербии Александр Вулин. Об этом пишет газета «Вечерне новости».
По его словам, операция будет проведена силами военного контингента ЕС (EUFOR) или военизированными формированиями под руководством бывшего полевого командира Насера Орича. Вулин назвал это частью плана западных спецслужб по дестабилизации региона.
Ранее суд Боснии и Герцеговины приговорил Додика к году тюремного заключения и запрету на политическую деятельность за игнорирование решений высокого представителя международного сообщества. Прокуратура страны запросила содействие силовиков в его задержании. Додик, в свою очередь, заявил, что не собирается покидать Республику Сербскую и намерен обратиться к России с просьбой поднять в Совбезе ООН вопрос о прекращении операции EUFOR в БиГ.