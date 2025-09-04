Додик: Республика Сербская может провозгласить свою независимость

В начале августа ЦИК Боснии и Герцеговины объявил о лишении Додика мандата президента. Решение было вынесено из-за того, что в феврале 2025 г. суд приговорил его к году тюрьмы за несоблюдение решений Шмидта. 12 августа ему заменили приговор штрафом. Додик отказался покидать пост президента.