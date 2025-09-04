Додик: Республика Сербская может провозгласить свою независимость
В случае усиления внешнего давления Республика Сербская (энтитет в составе Боснии и Герцеговины) может провозгласить свою независимость. Об этом заявил президент страны Милорад Додик в соцсети X по итогам встречи c главой МИД Венгрии Петером Сийярто.
Он также призвал лишить должности верховного представителя международного сообщества в Боснии и Герцеговине Кристиана Шмидта.
«Мы можем поговорить. Любое новое навязывание приведет нас к решению о независимости Республики Сербской, и мы твердо намерены это сделать», – написал Додик.
В начале августа ЦИК Боснии и Герцеговины объявил о лишении Додика мандата президента. Решение было вынесено из-за того, что в феврале 2025 г. суд приговорил его к году тюрьмы за несоблюдение решений Шмидта. 12 августа ему заменили приговор штрафом. Додик отказался покидать пост президента.
Парламент Республики Сербской 23 августа назначил референдум о доверии Додику на 25 октября. Решение поддержали 50 из 65 депутатов народной скупщины. Также парламент отменил выборы президента и призвал политические силы не участвовать в возможных досрочных выборах. Референдум призван определить дальнейшую политическую судьбу руководства Республики Сербской.