Путин принял в Кремле делегацию Республики Сербской
Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с делегацией Республики Сербской Боснии и Герцеговины, которую возглавил новый президент Синиша Каран.
Также в Москву прибыли председатель Народной скупщины Ненад Стевандич и экс-президент, лидер правящей партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик.
Путин выразил надежду на расширение партнерства в политической, экономической и культурно-гуманитарной областях. «У нас сложилось конструктивное регулярное взаимодействие с господином Додиком. Важно, что все вы единомышленники», – подчеркнул президент РФ.
В переговорах участвуют глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков, вице-премьер Александр Новак и глава Минцифры Максут Шадаев.
9 мая Путин встретился также с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Российский лидер напомнил, что встречался с Фицо в этот день год назад, на 80-летие Великой Победы. Он подчеркнул, что неизменная позиция Словакии относительно сохранения исторической правды вызывает уважение.