Путин принял в Кремле делегацию Республики Сербской

9 мая Путин встретился также с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Российский лидер напомнил, что встречался с Фицо в этот день год назад, на 80-летие Великой Победы. Он подчеркнул, что неизменная позиция Словакии относительно сохранения исторической правды вызывает уважение.