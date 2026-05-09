KMAZ67,5-1,46%CNY Бирж.10,925-0,23%IMOEX2 597,8-0,67%RTSI1 101,49-0,24%RGBI119,33-0,08%RGBITR780,2-0,05%
Главная / Политика /

Путин принял в Кремле делегацию Республики Сербской

Ведомости

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с делегацией Республики Сербской Боснии и Герцеговины, которую возглавил новый президент Синиша Каран.

Также в Москву прибыли председатель Народной скупщины Ненад Стевандич и экс-президент, лидер правящей партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик.

Путин выразил надежду на расширение партнерства в политической, экономической и культурно-гуманитарной областях. «У нас сложилось конструктивное регулярное взаимодействие с господином Додиком. Важно, что все вы единомышленники», – подчеркнул президент РФ.

В переговорах участвуют глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков, вице-премьер Александр Новак и глава Минцифры Максут Шадаев.

9 мая Путин встретился также с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Российский лидер напомнил, что встречался с Фицо в этот день год назад, на 80-летие Великой Победы. Он подчеркнул, что неизменная позиция Словакии относительно сохранения исторической правды вызывает уважение.

Хотите скрыть рекламу?