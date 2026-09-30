Зачем Пентагон забирает контроль над безопасностью ноябрьских выборов в конгресс

Зачем Пентагон забирает контроль над безопасностью ноябрьских выборов в конгрессАдминистрация Трампа готовится к оспариванию вероятных плохих результатов для республиканцев
Министр обороны США Пит Хегсет в ночь на 29 сентября издал меморандум, предписывающий его ведомству мобилизовать «все силы» государства для защиты избирательной инфраструктуры от вмешательства «внешних противников». Согласно распоряжению, киберкомандование и силы боевой поддержки сосредоточат свои усилия на выявлении и нейтрализации иностранного вмешательства в демократические процессы в США.
«Свобода не приходит сама собой. Она требует постоянной бдительности, и сегодня эта ответственность в значительной степени ложится на подведомственные разведструктуры. Поэтому я поручаю мобилизовать все имеющиеся в вашем распоряжении ресурсы, возможности и партнерские связи, чтобы защитить нашу избирательную инфраструктуру от иностранного вредоносного влияния и обеспечить возможность для каждого избирателя проголосовать без запугивания, принуждения или страха», – говорится в меморандуме Хегсета, опубликованном на сайте Пентагона. Он добавил, что «в Америке правит народ», а значит, его голос должен быть «суверенным и защищенным».
Еще в 2016 г. тогдашняя американская администрация демократа Барака Обамы утверждала, что Москва якобы вмешалась в американские выборы с целью поддержать кандидатуру Трампа. ФБР инициировало многолетнее спецрасследование, по итогам которого этим обвинениям не было найдено достаточных доказательств (в отличие от самого факта попыток Москвы повлиять на выборы). Власти России не раз отрицали свое вмешательство в избирательный процесс в США.
Сейчас же администрация Трампа уже сама пытается посеять мысль об угрозах на промежуточных выборах 3 ноября 2026 г., которые определят состав конгресса на ближайшие два года. Обозреватели и комментаторы американских СМИ, включая телеканалы CNN, CBS, близкий к республиканцам Fox News, а также газеты The New York Times (NYT) и The Wall Street Journal, считают это продуманной стратегией Трампа из-за вероятных результатов по их итогам (республиканцы рискуют, согласно прогнозу Cook Political Report, потерять обе палаты, писали «Ведомости» 29 сентября). Поэтому Белый дом пытается, с точки зрения аналитиков, «прогреть» общественное мнение заявлениями о возможных подтасовках, в том числе со стороны демократов.
Пентагону не под силу сфальсифицировать выборы в пользу республиканцев, но дополнительная активность ведомства может создать проблемы организационного характера, говорит старший научный сотрудник отдела военно-политических исследований ИСКРАНа Игорь Шкробтак. По его мнению, президент Трамп при необходимости сможет найти, на кого переложить ответственность за любые трудности по проведению голосования, будь то Россия, Китай, КНДР или Иран.
При этом в контексте безопасности выборов Трамп и его команда пытаются задействовать и законодательные рычаги. Например, с лета 2024 г., еще до его переизбрания, республиканцы безуспешно продвигали в палате представителей реформу, предусматривающую стандартизацию норм для избирателей. В законопроекте предусматривался более строгий допуск для участия в голосовании, обязательно с предъявлением паспорта. Демократы выступили против инициативы, так как видели в этом попытку республиканцев искусственно снизить явку.
Но Трамп использовал другие способы добиться усиления контроля за избирательным процессом. Например, 24 августа 2026 г. верховный суд принял решение снять запрет нижестоящей инстанции на реализацию ключевых частей исполнительного указа Трампа, который был направлен против голосования по почте. По результатам голосования – 6 к 3 в пользу Белого дома – суд удовлетворил запрос американского минюста. Таким образом верховный суд хотя прямо и не выступил в поддержку планов Белого дома по ограничениям почтового голосования, но и не стал запрещать делать этого. При этом эксперты-юристы, опрошенные телеканалом CNN и NYT, допустили вероятность повторного рассмотрения дела в высшей инстанции – именно относительно законности или незаконности указа Трампа.
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Трамп знает, что после промежуточных выборов 2026 г. ему будет не только куда труднее воплощать в жизнь пункты его повестки, но под угрозой окажутся и влиятельные позиции его «клана» в республиканской партии, считает главный научный сотрудник ИСКРАНа Владимир Васильев. Именно поэтому эксперт считает вероятным использование Трампом любых возможностей, чтобы «сорвать» выборы – вплоть до введения военного положения. «Американская политическая система находится на пороге самого серьезного испытания», – уверен Васильев.