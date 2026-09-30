Зачем Пентагон забирает контроль над безопасностью ноябрьских выборов в конгресс

«Свобода не приходит сама собой. Она требует постоянной бдительности, и сегодня эта ответственность в значительной степени ложится на подведомственные разведструктуры. Поэтому я поручаю мобилизовать все имеющиеся в вашем распоряжении ресурсы, возможности и партнерские связи, чтобы защитить нашу избирательную инфраструктуру от иностранного вредоносного влияния и обеспечить возможность для каждого избирателя проголосовать без запугивания, принуждения или страха», – говорится в меморандуме Хегсета, опубликованном на сайте Пентагона. Он добавил, что «в Америке правит народ», а значит, его голос должен быть «суверенным и защищенным».