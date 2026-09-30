Зачем экспертам и руководству России дискуссионный клуб «Валдай»Он сводит мнения власти, своих и дружественных иностранных аналитиков с редкими гостями с Запада
Второй день в подмосковной Истре XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» пришелся на 29 сентября. В 2026 г. на мероприятиях клуба присутствуют представители 120 участников из 40 государств, в том числе Индии, Бразилии, Китая, Японии, США и др., сообщили «Ведомостям» организаторы конференции.
Во второй день форума в традиционно закрытом формате с участниками «Валдая» пообщался министр иностранных дел России Сергей Лавров. Затем он вышел к журналистам, и особенно яркой стала его непродолжительная острая дискуссия с многолетним корреспондентом BBC News в России Стивом Розенбергом о том, как верно понимать «грубую силу». Лавров поинтересовался на вопрос о «гибридных атаках» со стороны России: «А это была мягкая сила, то, что сделали [США во время операции по похищению президента Николаса Мадуро] в Венесуэле, или грубая сила? То, что сделали с газопроводами «Северный поток», – это мягкая сила или грубая?»
Лавров также сказал, что новый раунд контактов с США о «раздражителях» в двусторонних отношениях (по судьбе дипмиссий и пр.) пока так и не состоялся.
На площадке клуба представители российского и иностранных экспертно-аналитических сообществ обсуждают самое актуальное – от перспектив нового мирового экономического кризиса и глобальных конфликтов до угроз, связанных с развитием технологий искусственного интеллекта. Международный дискуссионный клуб «Валдай» был создан в 2004 г. МГИМО, СВОП, РСМД и НИУ ВШЭ. Своим названием клуб обязан месту проведения первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.
С участниками ежегодных заседаний клуба «Валдай» с момента его основания по традиции ежегодно встречается президент России Владимир Путин.
«Валдай» прошел долгий путь и компетенция экспертных панелей на площадке выросла, считает президент ИМЭМО РАН Александр Дынкин. Что касается возможности предоставления экспертизы на уровень выше, то сам клуб «никому ничего не навязывает», но за ним следят, а часть предложений действительно учитывают в перспективе.
Клуб сохраняет акцент на российском взгляде, говорит программный директор «Валдая», гендиректор РСМД Иван Тимофеев. Он объяснил, что рекомендации клуба появлялись не в ответ «на чей-то заказ», а согласно информационной повестке, когда сами эксперты стремились объяснить истоки той или иной проблемы и предложить возможные способы ее разрешения. При этом аналитик отметил международный характер клуба как важной площадки обсуждения крупных проблем.
«Валдай» – главный российский форум по международной тематике, говорит старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев. Он объяснил, что на базе клуба есть баланс между дипломатическими речами и откровенным разговором специалистов. «Сейчас трудно ожидать полной представленности всех существующих в мире взглядов – те, кто считает Россию врагом, сюда не едет. В этом смысле представительных форумов почти вообще не осталось в мире, если не считать Генассамблею ООН. Но что «Валдай» представляет наиболее полный срез взглядов среди тех в мире, кто не против нас, – это бесспорно», – подчеркнул Силаев.
Одной из основных своих целей клуб видит консолидацию мировой интеллектуальной элиты для выработки решений по преодолению кризисов. Клуб взаимодействует с экспертами в таких областях, как международные отношения, глобальная политика, экономика, безопасность, энергетика, социология и коммуникации.
Отличительной особенностью «Валдая» стало стремление сохранить относительную камерность и доверительность диалога, считает эксперт клуба Андрей Кортунов. От других форумов «Валдай» также отличается сравнительно небольшим числом участвующих экспертов и тем, что основная часть приходится на пленарное заседание, а не на узкие обсуждения. При этом сами эксперты «Валдая» чаще всего не ездят на западные форумы вроде Мюнхенской конференции по безопасности.
Кроме того, исторически в клубе сложился уникальный формат, согласно которому есть прямая коммуникация с высшими российскими чиновниками, включая министров, чиновников администрации президента и президента Путина, говорит Кортунов. Но что касается непосредственного влияния мнения экспертов на политический курс страны, как отмечает аналитик, крайне сложно доказать их прямую взаимосвязанность.