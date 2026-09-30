Зачем экспертам и руководству России дискуссионный клуб «Валдай»

Во второй день форума в традиционно закрытом формате с участниками «Валдая» пообщался министр иностранных дел России Сергей Лавров. Затем он вышел к журналистам, и особенно яркой стала его непродолжительная острая дискуссия с многолетним корреспондентом BBC News в России Стивом Розенбергом о том, как верно понимать «грубую силу». Лавров поинтересовался на вопрос о «гибридных атаках» со стороны России: «А это была мягкая сила, то, что сделали [США во время операции по похищению президента Николаса Мадуро] в Венесуэле, или грубая сила? То, что сделали с газопроводами «Северный поток», – это мягкая сила или грубая?»