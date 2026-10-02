Какие сигналы увидели зарубежные СМИ в выступлении Путина на «Валдае»Пресса обратила внимание на высказывания о защите Калининграда и «железном занавесе» Запада
Президент России Владимир Путин 1 октября выступил на форуме международного дискуссионного клуба «Валдай». В своей речи глава государства, в частности, заявил, что Москва «никого не пугает». По его словам, недавние заявления российской стороны о допущении применения ядерного оружия в обмен на изоляцию Калининграда европейскими членами НАТО – «это ответ, а не запугивание, ответ на попытку нас запугать». Российский лидер также напомнил о позиции России по условиям завершения конфликта с Украиной.
Как выступление Путина оценила зарубежная пресса – в материале «Ведомостей».
О Калининграде
La Repubblica обратила внимание на слова Путина об эскалации НАТО в районе Калининграда и готовности России «защищаться всеми способами», а также на возможный трехсторонний формат встречи с лидерами США и КНР Дональдом Трампом и Си Цзиньпином.
В целом зарубежные СМИ восприняли выступление как сигнал о готовности к жесткой эскалации в случае угрозы территории России, но при этом отметили отсутствие прямых планов нападать на Европу.
CNN указала на предостережение Путина в адрес Запада от эскалации конфликта на Украине и готовность Москвы применить «все оружие» из своего арсенала, включая ядерное, если Калининград подвергнется нападению. Отмечается, что Путин подчеркнул отсутствие планов нападать на европейские страны, но заявил о готовности ответить на агрессию Запада в случае необходимости. В материале говорится, что предупреждение последовало за недавними военными учениями НАТО под Калининградом.
Reuters пишет, что, по словам Путина, Россия осознала, что столкнется с «врагом (НАТО), который вдвое превосходит нас по численности», и в этой борьбе стране придется использовать конкурентные преимущества. Президент РФ напомнил, что никто другой не обладает таким оружием, как у России сегодня.
О международных отношениях и «железном занавесе» Запада
Anadolu обратил внимание: Путин, выступая на «Валдае», заявил, что мир переживает масштабную трансформацию, затрагивающую международную политику, экономику, технологии и социальную сферу. Он отметил необходимость формирования новой системы международных отношений, способной обеспечить безопасность и развитие в условиях меняющегося мирового баланса.
Corriere della Sera подчеркнула сказанную Путиным фразу Антона Чехова о ружье на стене, которое рано или поздно выстрелит. «Закон выживания действует не только в природном мире, но и в социальных сообществах», – процитировала газета президента РФ.
Folha de S. Paulo написала, что, согласно заявлению Путина, именно Запад, а не Россия создает «новый железный занавес», разделяющий Европу и его страну. Указывается, что Путин подтвердил готовность применить ядерное оружие в случае агрессии, но призвал соперников стремиться «жить в гармонии с нами». «Мы должны понимать, что момент, когда ничего больше нельзя будет изменить, может наступить быстро и неожиданно для всех. Логика эскалации, с все более жесткими ответными мерами, ведет к точке фатального невозврата», – процитировало издание Путина.
Позиция по Украине
Al Jazeera пишет, что Путин исключил возможность прекращения огня по удаленным целям на территории Украины. Издание указало, что Москва наращивает свою кампанию воздушных атак на Киев.
«Нам говорят: «Пусть они перестанут бить по вашим нефтеперерабатывающим заводам, а вы перестанете бить по их кораблям». Это просто смешно», – привела Al Jazeera слова Путина.
По данным Reuters, Путин хотя и назвал помощь Запада Киеву в нанесении глубоких ударов по территории России угрозой в будущем, но сказал, что Москва не планирует атаковать оружейные заводы в Европе, которые поставляют оружие Украине, «уже завтра».
О реформе ООН
Anadolu обратило внимание, что Путин отдельно высказался насчет реформирования международных институтов, включая ООН. По его словам, система глобального управления должна более полно отражать современное распределение политического и экономического влияния, в том числе учитывать интересы стран Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока.
Президент также коснулся темы развития искусственного интеллекта, цифровых технологий, биомедицины и генетики. Он заявил, что новые технологии одновременно создают значительные возможности и новые риски, в связи с чем международному сообществу необходимо выработать общие подходы к их регулированию.