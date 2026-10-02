Какие сигналы увидели зарубежные СМИ в выступлении Путина на «Валдае»

Folha de S. Paulo написала, что, согласно заявлению Путина, именно Запад, а не Россия создает «новый железный занавес», разделяющий Европу и его страну. Указывается, что Путин подтвердил готовность применить ядерное оружие в случае агрессии, но призвал соперников стремиться «жить в гармонии с нами». «Мы должны понимать, что момент, когда ничего больше нельзя будет изменить, может наступить быстро и неожиданно для всех. Логика эскалации, с все более жесткими ответными мерами, ведет к точке фатального невозврата», – процитировало издание Путина.