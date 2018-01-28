Милош Земан остался президентом Чехии

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Президент Чехии Милош Земан Reuters

Перед вторым туром на выборах президента Чехии ни у кого не было уверенного прогноза, кто выиграет: действующий президент Милош Земан, который считается пророссийским политиком, или убежденный западник, бывший председатель Чешской академии наук Иржи Драгош.

Когда кандидаты обменивались любезностями, Драгош назвал Земана «представителем ушедшей эры политики», а Земан Драгоша - новичком в политике, у которого нет ни малейшего представления о «профессии, которой нужно долго учиться».

Победа Земана не самая убедительная: он обошел «новичка» на 2,73%. Результаты были объявлены вчера вечером: Земан - 51,36%, Драгош - 48,63%.

В первом туре 12–13 января, в котором участвовало девять кандидатов, Драгош набрал неожиданно много – 26,6%, но все же сильно отстал от Милоша с его 38,56%, заключает журнал.

Тусклый против харизмы

В 68 лет Драгош выглядит бодрым и полным сил, на его сайте есть ролик, как он занимается бегом. Говорит спокойно, серьезно и беспристрастно, отмечает Politico. Придерживается литературной речи. «Рыба гниет с головы, и с высокой политикой другие берут пример. Что мы можем хотеть от наших детей и внуков, когда они слышат то, что слышат от наших политиков! » - цитирует Драгоша «Радио Прага».

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