Милош Земан призывал отменить санкции EC в отношении Москвы, введенные после присоединения Крыма к России David W Cerny / Reuters

Действующий президент Чехии Милош Земан переизбран на новый срок, сообщает Czech News Agency. После обработки 99,35% бюллетеней Земан получил 51,55% голосов, а его соперник экс-председатель Академии наук Иржи Драгош – 48,44%, передает Reuters. Явка избирателей в субботу составила более 66%.

Драгош признал победу Земана во втором туре выборов еще до окончания подсчета голосов, отмечает Reuters. «Мы не победили, но и не проиграли. Я ужасно счастлив этой огромной волне энергии, - сказал Драгош своим сторонникам. – Я убежден, что эта энергия не исчезнет, она останется».

Для наблюдателей выборы президента Чехии были схваткой между «пророссийским» и «проевропейским» кандидатами, отмечает BBC.

Земан занял жесткую позицию в отношении иммиграции и был одним из немногих европейских политиков, которые поддержали Дональда Трампа на президентских выборах США в 2016 г. Он также призывал отменить санкции Европейского союза в отношении Москвы, введенные после присоединения Крыма к России. В прошлом Земан призывал провести референдумы о членстве Чехии в ЕС и НАТО, но подчеркивал, что желает остаться в них. И Земан, и Драгош выступали против квот ЕС на беженцев, но, в отличие от Земана, Драгош отмечал, что Чехия должна различать экономических мигрантов и политических беженцев и следовать своим процедурам предоставления убежища.

В марте прошлого года Земан на пресс-конференции пошутил - на русском языке назвал себя агентом России, Китая, и США. Так он комментировал вопрос журналистов о «пророссийской позиции». «Вы знаете, я российский агент – и, в частности, Владимира Владимировича Путина», – заявил Земан. Он также добавил, что шпионит по поручению китайского лидера Си Цзиньпина и новой американской администрации.