Чехия опасается вмешательства России в президентские выборы

Нынешний президент Чехии Милош Земан, призывающий Россию и Запад отказаться от взаимных санкций, борется за переизбрание Mikhail Klimentyev / Kremlin Pool Photo via AP

Чешские политики обеспокоены, что Москва с помощью фейковых новостей попробует повлиять на президентские выборы в стране. Первый тур выборов состоится уже на этой неделе, и нынешний президент Милош Земан, один из главных сторонников России в Евросоюзе, будет бороться за переизбрание. Это происходит на фоне расследования предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 г.

«После выборов в США дискуссия [о возможном вмешательстве] стала более серьезной. До этого люди считали, что мы помешаны на русских», – отмечает Иван Габал, который до октября работал в комитетах парламента Чехии по вопросам обороны и безопасности. По его утверждению, в 2007 г. Москва уже пыталась повлиять на позицию Праги во время переговоров о размещении на территории Чехии американской системы противоракетной обороны.

Первый тур президентских выборов пройдет 12-13 января. Если ни один из кандидатов не получит более 50% голосов, через две недели во втором туре сойдутся два лидера голосования.

Некоторые специалисты скептически оценивают возможности Кремля реально повлиять на результат президентских выборов. «Очевидно, что [Россия] отдает предпочтение одному кандидату. Но если посмотреть на влияние российской дезинформации, то иногда она помогает мобилизировать избирателей. Земан сам способен сделать это достаточно хорошо», – говорит Марк Галеотти из Института международных отношений в Праге. Также фейковые новости могут создать ситуацию, при которой избирателям трудно отличить правду от лжи, но и в этом случае у большинства людей есть шанс составить собственное мнение о Земане, считает Галеотти. В прошлом Земан призывал провести референдумы о членстве Чехии в ЕС и НАТО, но подчеркивал, что желает остаться в них.

Но многие оппоненты Земана не так хорошо известны избирателям, в том числе его главный конкурент и экс-руководитель Академии наук Чехии Иржи Драгош. Поэтому они могут стать жертвами фейковых новостей и хакерских атак, предупреждает Якуб Янда из исследовательского центра European Values. По его мнению, дезинформация достигнет пика перед вторым туром.

Для системной борьбы с подобными угрозами Чехия создала при министерстве внутренних дел Центр по борьбе с терроризмом и гибридными угрозами (CTHH). Предполагается, что аналогичные подразделения появятся и при других министерствах. CTHH анализирует для правительства угрозы внутренней безопасности и пытается бороться с фейковыми новостями, в основном предупреждая о них через аккаунт в Twitter. CTHH подвергся критике Земана, который за неделю до начала работы центра в прошлом году заявил, что чехи не нуждаются в «идеологической полиции». Также критики называют действия центра по разоблачению фейковых новостей ограниченными. Но представитель служб безопасности Чехии говорит, что работе центра мешало политическое давление: поскольку многие политики боятся испортить отношения с президентом, от центра требовали не предпринимать действий, которые могут показаться направленными против России или Земана.

Чехии необходимо принять более комплексный подход в борьбе с дезинформацией, настаивает Янда из European Values. Школы не учат детей разбираться в информации, получаемой из различных видов СМИ, приводит он пример. Бывший парламентарий Габал предлагает принять закон об уголовной ответственности за попытки манипулировать выборами и «охранять избирательную инфраструктуру точно так же, как аэропорты, границы и электростанции». По его словам, это особенно актуально, когда интернет позволяет влиять на ситуацию в других государствах при относительно небольших затратах. «Можно получить целую страну по цене одного вертолета», – говорит Габал.

Перевел Алексей Невельский