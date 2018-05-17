«Выход России из Совета Европы принесет Европе больше проблем»
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– Россия отказывается исполнять ряд принципиальных решений ЕСПЧ, ее делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) лишена права голоса, а российские политики все чаще заговаривают о возможном выходе из Совет Европы. Оценивают ли в Страсбурге такую перспективу как реальную?
– Тезис о возможном выходе из Европейской конвенции по правам человека действительно встречается в речах российских политиков. Но он никак не стоит в повестке дня ни Совета Европы, ни правительства России, если я правильно понимаю ситуацию. У нас есть один пример исключения страны из организации в связи с масштабным внутриполитическим кризисом. Это Греция времен режима черных полковников. Но это не очень удачный пример: Греция вернулась в Совет Европы через несколько лет, и это произошло на фоне еще более тяжелого военного и политического кризиса. Таким образом, она ратифицировала устав Совет Европы и Европейскую Конвенцию дважды.
В любом случае, процесс выхода или приостановления членства – процесс политический и довольно долгий. Конечно, имеет место определенное расхождение позиций. Прежде всего, тот факт, что делегация России не участвует в работе ПАСЕ после принятия ею резолюций в ответ на известные события в 2014 году. Расхождения по поводу исполнения решений ЕСПЧ сами по себе не создали бы подобной проблемы. Различия в позициях или даже недопонимание мы встречаем время от времени и в отношении других стран. Я сказал бы, что это достаточно естественный феномен, когда вы пытаетесь найти какой-то общий знаменатель для 47 государств с различной правовой позицией. И у нас есть достаточно инструментов, чтобы преодолеть эти трудности: диалог между судьями, проекты сотрудничества, диалог внутри межгосударственных комитетов Совета Европы – это все дает возможность прийти к взаимопониманию. Приведу пример: два года шел процесс пересмотра конвенции СЕ о защите персональных данных, но в итоге нам удалось добиться компромисса по многим вопросам в ходе сложных, но конструктивных переговоров с участием России и Евросоюза. То есть наши пути и методы для разрешения противоречий вполне действенные.
– Комитет министров Совета Европы начал в отношении Азербайджана специальную процедуру в связи с неисполнением им решения ЕСПЧ. Теоретически, такая процедура может привести к исключению из Совета Европы. Может ли подобная процедура быть инициирована в отношении России?
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