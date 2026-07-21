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Главная / Политика /

Твердая оценка

Что можно отметить в работе уходящего восьмого созыва Госдумы
Павел Склянчук , руководитель Центра мониторинга правоприменения законодательства

За пять лет в работе Госдумы случилось многое. И даже трудно выделить что-то одно характеризующее весь созыв. Каждую сессию депутаты принимали сотни федеральных законов. А в интернете появились миллионы постов с обсуждением тех или иных инициатив из серии «В Госдуме предложили...».

Но все же одно знаковое событие, которое разделило созыв на до и после, было. И это даже не пандемия коронавируса, когда был выбран новый состав Думы. Событие произошло 15 февраля 2022 г. Тогда депутаты, минуя консультации с МИД России, обратились напрямую к президенту Владимиру Путину с просьбой признать самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Проект постановления внесла фракция КПРФ 19 января, а месяц спустя его поддержало большинство: за проголосовал 351 депутат.

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