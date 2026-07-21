Твердая оценка

Но все же одно знаковое событие, которое разделило созыв на до и после, было. И это даже не пандемия коронавируса, когда был выбран новый состав Думы. Событие произошло 15 февраля 2022 г. Тогда депутаты, минуя консультации с МИД России, обратились напрямую к президенту Владимиру Путину с просьбой признать самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Проект постановления внесла фракция КПРФ 19 января, а месяц спустя его поддержало большинство: за проголосовал 351 депутат.